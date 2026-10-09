Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

В сети появились предварительные сведения о смартфоне Redmi Turbo 6 Max. Главной особенностью новинки может стать аккумулятор ёмкостью более 10 000 мА·ч, однако официального подтверждения от Redmi пока нет.

По данным инсайдера Digital Chat Station, аппарат получит процессор MediaTek Dimensity 9500s. Ранее в утечках для этой же модели упоминалась другая платформа, поэтому итоговая версия чипсета ещё может измениться.

Смартфону также приписывают крупный плоский OLED-дисплей диагональю около 7 дюймов и разрешением 2K. Такой экран заметно увеличит размеры устройства, но одновременно сделает его более подходящим для игр, просмотра фильмов и других задач, требующих большой площади изображения.

В числе предполагаемых характеристик называются металлическая рамка, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и защита корпуса от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69. Основная камера, согласно ранним сообщениям, может включать два модуля, установленных в горизонтальном блоке.

Ожидается, что Redmi Turbo 6 Max войдёт в следующую серию производительных смартфонов Redmi вместе с базовой моделью Turbo 6. Возможной датой презентации называют январь, но компания не объявляла ни мероприятие, ни сроки начала продаж.

Пока неизвестно, выйдет ли смартфон за пределами Китая и под каким названием он может появиться на других рынках. Цена, точная ёмкость аккумулятора, характеристики камер и окончательная конфигурация устройства также не раскрыты.

Источник: GizChina