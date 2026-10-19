REDMI K100 получит игровой сопроцессор и батарею емкостью более 10 000 мАч

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REDMI назначила презентацию смартфона K100 на 27 октября на 19:00 по пекинскому времени, что соответствует 14:00 по московскому времени. В стандартной версии впервые для серии K появится отдельный игровой графический сопроцессор.

Производитель позиционирует новинку как модель с «двумя чипами» и батареей емкостью свыше 10 000 мАч. По данным REDMI, это будет первый смартфон компании с аккумулятором такого уровня емкости; в предыдущем поколении использовалась батарея на 7100 мАч.

Автор: REDMI Источник: www.ithome.com

REDMI K100 получит процессор Snapdragon 8 Elite и игровой сопроцессор D2. Такая связка должна обеспечивать одновременное повышение разрешения и частоты кадров в играх, а также перераспределять часть задач рендеринга с основного процессора.

Официально подтверждена дата презентации, наличие Snapdragon 8 Elite, игрового сопроцессора и батареи емкостью более 10 000 мАч. Остальные характеристики, включая точную емкость аккумулятора, камеры, экран и цену, компания пока не раскрыла.

Источник: IT Home

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