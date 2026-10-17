Qualcomm опровергла перегрев Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 в Galaxy S27 Ultra

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Qualcomm отвергла сообщения о перегреве флагманского процессора Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 в смартфоне Samsung Galaxy S27 Ultra. Поводом стали публикации южнокорейских СМИ о том, что во время внутренних испытаний чип нагревался выше допустимого уровня и снижал частоту под продолжительной нагрузкой. При этом в официальном комментарии Qualcomm есть нюанс: представитель компании упомянул базовую версию Snapdragon 8 Elite Gen 6, а не более мощную модификацию Extreme.

Автор: Qualcomm Источник: www.gizmochina.com

Дон Макгуайр (Don McGuire), директор по маркетингу Qualcomm, заявил в социальной сети X, что у Snapdragon 8 Elite Gen 6 нет системных проблем с температурным режимом. По его словам, производители смартфонов постоянно настраивают аппаратные платформы перед выпуском устройств, стараясь найти баланс между производительностью и энергопотреблением для разных сценариев использования.

Ранее издание Seoul Economic Daily сообщило, что Samsung обнаружила проблемы при проверке Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 для Galaxy S27 Ultra. По данным источников издания, при длительных нагрузках температура процессора неоднократно превышала установленный порог, после чего снижалась вычислительная производительность. В качестве альтернативы Samsung, как утверждалось в публикации, рассматривала собственный процессор Exynos 2700.

Разница между двумя версиями чипа важна для оценки ситуации: Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 получил более мощную графическую подсистему и повышенные частоты. Поэтому заявление об отсутствии системных проблем у стандартного Snapdragon 8 Elite Gen 6 не снимает всех вопросов к версии Extreme. Окончательно оценить поведение процессора можно будет по результатам испытаний серийных смартфонов.

Источник: gizmochina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +109.40
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