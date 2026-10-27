POCO выпустила бюджетный смартфон X8s с телеобъективом и зарядкой 100 Вт

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Компания POCO выпустила мобильный телефон POCO X8s, оснащенный чипсетом Snapdragon 7 Gen 4, пылевлагозащитой класса IP68 и телеобъективом для съемки удаленных объектов.

Экран новинки имеет диагональ 6,35 дюйма (16,13 см) при толщине экранных рамок 1,18 мм. Разрешение дисплея составляет 1,5K, а пиковый показатель яркости доходит до 3500 нит. Матрица типа LTPO AMOLED способна адаптивно снижать и повышать частоту обновления в диапазоне до 120 Гц, продлевая время работы телефона без подзарядки.

Фотографический арсенал состоит из основного 50-мегапиксельного датчика Light Fusion 800, дополнительного 50-мегапиксельного модуля с оптическим зумом (аппаратным приближением изображения) и сверхширокоугольного сенсора на 8 Мп. Передняя камера для видеозвонков имеет разрешение 20 Мп.

Автор: .po.co Источник: www.po.co

За автономность отвечает аккумуляторная батарея емкостью 6330 мАч с комплектным зарядным устройством на 100 Вт. Для разблокировки используется ультразвуковой сканер отпечатка пальца под экраном. В аппарате присутствуют модуль NFC для платежей, а также поддержка сетей Wi-Fi 6 и 5G. Программной основой служит система Android 16 под управлением фирменной платформы HyperOS 3. Цена смартфона POCO X8s в конфигурации 8/256 ГБ зафиксирована на отметке 399 долларов (около 38 000 рублей), а вариант с 12/512 ГБ продается за 499 долларов (порядка 47 500 рублей).

Источник: novosti

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