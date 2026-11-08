Магнитные поля позволят мёртвым звёздам стать в 1,7 раза тяжелее привычного предела

Белые карлики могут оказаться в 1,7 раза массивнее установленного физиками предела благодаря сильным магнитным полям. Компьютерное моделирование показало, что остатки умерших звёзд способны накапливать массу до 2,4 массы Солнца, хотя классический предел Чандрасекара составляет около 1,4 солнечной массы. Результаты исследования представили учёные Индийского института науки (IISc).

Расчёты показали, что магнитное поле помогает звезде противостоять собственной гравитации. По мере накопления вещества белый карлик сжимается, а его внутреннее магнитное поле усиливается. Возникающее магнитное давление частично компенсирует гравитационное сжатие и позволяет удерживать дополнительную массу. В одной из моделей объект вырос с первоначальных 1,02 до 2,4 массы Солнца. Без учёта магнитных эффектов аналогичная система достигла бы привычного предела в 1,4 солнечной массы.

Модель учитывала эволюцию звезды, которая первоначально имела массу в восемь раз больше солнечной. После превращения в белый карлик она начала перетягивать вещество у звезды-компаньона со скоростью около одной миллиардной массы Солнца в год. Для расчётов исследователи доработали программу STARS, добавив в неё механизмы воздействия магнитных полей и охлаждения звёздных остатков.

Открытие может помочь объяснить необычно яркие сверхновые типа Ia. Такие вспышки используют для измерения космических расстояний, поскольку их светимость позволяет оценивать удалённость галактик. Если некоторые белые карлики перед взрывом действительно набирают значительно больше массы, чем предполагает классическая модель, это может влиять на яркость сверхновых и точность космологических расчётов. Пока результат подтверждён компьютерным моделированием, а не прямыми наблюдениями.

Источник: sciencedaily