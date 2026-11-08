Крошечная рыбка с острыми зубами: на Kickstarter представили необычный титановый EDC-инструмент

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На Kickstarter представили карманный механический аксессуар Nibbles Fish, выполненный в форме маленькой рыбки. Несмотря на название, это не игрушка для кормления рыб и не электронный питомец, а компактный EDC-инструмент из титана с механическим щелчком при открывании. Проект разработала компания FEGVE.

Автор: FEGVE Источник: www.kickstarter.com

Устройство рассчитано на тех, кому нравится тактильная отдача механических переключателей клавиатуры и небольших фиджет-гаджетов. Создатели называют его своеобразным карманным питомцем с «кусающимся» характером. Механизм должен обеспечивать характерное ощущение при каждом открывании, превращая обычное действие с аксессуаром в небольшое тактильное развлечение.

Уточнение: речь идёт именно о карманном режущем инструменте, а не о фиджет-игрушке. Его корпус изготовлен из титана методом ЧПУ-обработки. FEGVE делает акцент на сочетании практического назначения, необычной формы и приятной механики. При этом подробные размеры, масса и параметры режущего элемента в доступном описании не раскрыты.

Источник: kickstarter

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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