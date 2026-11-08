Первый широкоформатный смартфон с Android: Coolpad Cool X Wide поступил в продажу

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Coolpad Cool X Wide, первый в мире широкоформатный смартфон с Android, поступил в продажу в Китае. Компания Coolpad анонсировала телефон и открыла предзаказы 20 октября. Базовая модель с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти стоит 999 юаней (около $150). Другие варианты включают 8 ГБ + 256 ГБ за 1199 юаней (около $180) и 12 ГБ + 256 ГБ за 1399 юаней (около $209).

Coolpad Cool X Wide Автор: gizmochina Источник: www.gizmochina.com

Смартфон оснащен 6,38-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 16:10 разрешение которого составляет всего 720 x 1158 пикселей, что относительно низко по сравнению даже с Full HD экранами. К счастью, частота обновления — 90 Гц. В горизонтальном положении соотношение сторон 16:10 хорошо подходит для просмотра видео и игр. Размеры устройства составляют 150,3 x 94,5 x 8,95 мм, вес — около 209 г. Ширина в 94,5 мм делает его шире большинства смартфонов, что будет заметно при использовании.

Coolpad Cool X Wide работает на базе процессора MediaTek Helio G99 и Android 16. Стоит отметить, что Helio G99 — это чип с 4G, поэтому телефон не поддерживает подключение 5G.

Coolpad Cool X Wide Автор: gizmochina Источник: www.gizmochina.com

В паре с процессором используется оперативная память LPDDR4X и накопитель UFS 2.2. В топовой конфигурации предусмотрено 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Также есть слот для карты TF, позволяющий увеличить объем памяти еще на 256 ГБ. За питание отвечает аккумулятор емкостью 4600 мАч, а основная камера имеет разрешение 50 Мп, а также присутствует светодиодная вспышка в горизонтальном модуле камеры.

Coolpad пока не объявляла о выпуске устройства за пределами Китая.

Источник: Gizmochina