Razer анонсировала гибридные наушники Hammerhead V3 Chroma с разъемом USB Type-C

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Компания Razer анонсировала проводные внутриканальные игровые наушники Hammerhead V3 Chroma, оснащенные гибридной акустической системой и активным шумоподавлением. За воспроизведение звука в каждом наушнике отвечают два излучателя: 11-миллиметровый основной динамик и 6-миллиметровый твитер.

Новинка получила систему активного шумоподавления с режимом прозрачности и подключается к источникам звука через Г-образный коннектор USB Type-C, снижающий риск случайного задевания кабеля во время игры. На проводе расположен пульт управления со встроенным микрофоном и кнопками для регулировки громкости, переключения треков и режимов работы шумоподавления.

Корпус наушников обладает защитой от брызг воды по стандарту IPX4 и оснащён настраиваемой подсветкой Razer Chroma RGB. Через программное обеспечение Razer Synapse 4 пользователям доступны виртуальный объемный звук THX 7.1, четыре предустановленных звуковых профиля и один настраиваемый пресет эквалайзера. Рекомендованная розничная стоимость Razer Hammerhead V3 Chroma составляет 80 долларов.

Источник: teknolojioku