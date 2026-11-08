Razer анонсировала гибридные наушники Hammerhead V3 Chroma с разъемом USB Type-C

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Аудио и звук

Компания Razer анонсировала проводные внутриканальные игровые наушники Hammerhead V3 Chroma, оснащенные гибридной акустической системой и активным шумоподавлением. За воспроизведение звука в каждом наушнике отвечают два излучателя: 11-миллиметровый основной динамик и 6-миллиметровый твитер.

Новинка получила систему активного шумоподавления с режимом прозрачности и подключается к источникам звука через Г-образный коннектор USB Type-C, снижающий риск случайного задевания кабеля во время игры. На проводе расположен пульт управления со встроенным микрофоном и кнопками для регулировки громкости, переключения треков и режимов работы шумоподавления.

Автор: Razer Источник: www.razer.com

Корпус наушников обладает защитой от брызг воды по стандарту IPX4 и оснащён настраиваемой подсветкой Razer Chroma RGB. Через программное обеспечение Razer Synapse 4 пользователям доступны виртуальный объемный звук THX 7.1, четыре предустановленных звуковых профиля и один настраиваемый пресет эквалайзера. Рекомендованная розничная стоимость Razer Hammerhead V3 Chroma составляет 80 долларов.

Источник: teknolojioku

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Интересуюсь технологиями и рассказываю о них вам.
? 0 203 0
Автор dima0782 Рейтинг +613.70
Блог Аудио и звук 1194 6867 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Паровые земснаряды в пустыне: как прокладывали Суэцкий канал в XIX веке

В первые годы строительства Суэцкого канала главный инструмент выглядел совсем не как машина индустриального века. Тысячи египетских рабочих стояли в песке и мелкой воде с кирками, корзинами и...

Кто такой хонорик и почему его мех, который в СССР чуть не стал альтернативой соболю, больше не используют 

В конце 1970-х годов советская меховая промышленность активно искала новые источники качественной пушнины. Соболь оставался эталоном красоты и престижа, но его разведение и добыча были ограничены....

«Турист» ПМП-56: как в Союзе вместили в 2,4 кг ламповый портативный приемник

Сегодня портативной звуковой техникой нельзя удивить, это массовая обыденность. Но в середине пятидесятых же слово «портативный» применительно к ламповой электронике звучало как техническая...

Почему флешка на 64 ГБ показывает 59,6 ГБ: два гигабайта под одним названием

Новая флешка на 64 ГБ, ноутбук, «Этот компьютер», а там 59,6 ГБ. На неё ещё ничего не записали, а четырёх с половиной гигабайтов уже нет. Первая мысль понятна: подсунули подделку. Вторая: Windows...

iPad mini с OLED: что даёт новый экран, сколько стоит и когда ждать в России

Сегодня посмотрим на iPad mini с OLED. Apple представила его 26 октября, а 6 ноября он поступил в продажу. Я разберу, что на деле меняет новый экран, на чём компания сэкономила, насколько...

Как я превратил старую читалку в настольный экран без перепрошивки

На моём столе стоит Qumo Libro Touch Lux. Когда я хочу почитать, открываю книгу. В остальное время читалка показывает часы, погоду и календарь. Для этого я открываю одну страницу в её штатном...