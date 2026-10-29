Почему постоянное использование смартфона ослабляет способность мозга к запоминанию

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Зависимость от смартфона поступательно снижает возможность человека самостоятельно удерживать и воспроизводить информацию. Невролог и врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская объяснила механизм этого явления в интервью медиа-ресурсу.

Запоминание информации — это не просто пассивное восприятие данных. Процесс требует концентрации внимания и активной мыслительной деятельности: мозг должен проанализировать полученные сведения и построить между ними логические связи. Когда человек полагается на смартфон, эта работа существенно упрощается. Контактная база хранит номера, навигационные приложения прокладывают маршруты, поисковые системы предоставляют ответы мгновенно. В научной среде это явление известно как когнитивная разгрузка — процесс, при котором мозг делегирует часть функций внешним инструментам.

Такой механизм имеет положительную сторону: мозг экономит ресурсы на второстепенную информацию. Однако постоянное использование гаджетов приводит к тому, что самостоятельное запоминание тренируется всё реже и становится менее эффективным. Демьяновская привела пример так называемого эффекта Google — научно подтвержденного явления, при котором люди плохо вспоминают факты, если знают, что смогут легко найти их в интернете. При этом они отлично помнят, где и как получить нужную информацию.

Воздействие цифровых гаджетов на когнитивные способности зависит от комплекса факторов: возраста, образовательного уровня, состояния сердечно-сосудистой системы и качества сна. Особенно внимательно необходимо контролировать использование смартфонов людям пожилого возраста, поскольку частое обращение к гаджетам может маскировать или усиливать уже присутствующие проблемы с памятью.

Относительно распространённого термина «цифровая деменция» невролог сделала важное уточнение: это не клинический диагноз, а условное обозначение проблем с концентрацией и памятью. Научные исследования не подтверждают неизбежное ухудшение интеллекта от использования смартфонов. Масштабный анализ научных данных 2025 года, охвативший информацию о более чем 400 тысячах людей старше 50 лет, показал, что цифровые технологии связаны с меньшей вероятностью развития когнитивных нарушений. Однако это не означает, что гаджеты напрямую защищают мозг.

Решающую роль играет вид деятельности со смартфоном. Монотонное пролистывание видеоконтента и постоянное переключение внимания между сообщениями препятствуют глубокой концентрации, необходимой для закрепления информации. Противоположный эффект дают обучающие приложения, решение логических задач, планирование и творческая деятельность — они требуют активного использования мозга и поддерживают когнитивную активность.

Демьяновская советует не отказываться от смартфонов, а регулярно нагружать мозг самостоятельной работой: сначала пытаться вспомнить нужный факт, а затем проверить его в интернете, пересказывать содержание статей собственными словами, запоминать короткие тексты, ориентироваться на местности без GPS-навигации. Одинаково важны регулярный сон достаточной продолжительности, физические нагрузки и прямое общение с окружающими людьми.

Профилактика проблем с памятью и вниманием не требует полного отказа от цифровых устройств. Необходимо разумно сочетать использование гаджетов с деятельностью, которая вовлекает память, требует анализа информации, предполагает устное общение, физическую активность и социальное взаимодействие.

Источник: hi-tech