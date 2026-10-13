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Oppo, по данным утечки, готовит Reno X — широкоформатный смартфон с экраном 6,35 дюйма, камерами 200 Мп и батареей 7000 мАч. Oppo пока не подтвердила ни название, ни характеристики устройства.

Экран Reno X будет плоским, с частотой обновления 120 Гц и соотношением сторон 16:9 или 16:10. Это шире, чем у большинства современных смартфонов.

Устройство получит процессор из серии MediaTek Dimensity 9000. Точная модель чипа пока не раскрыта.

В основной камере будет сенсор на 200 Мп с оптической стабилизацией. Также заявлены сверхширокоугольная камера на 50 Мп и перископический телеобъектив на 200 Мп.

Корпус Reno X получит металлическую рамку. Ранее сообщалось, что смартфон может получить батарею на 7000 мАч.

Reno X станет частью линейки Reno, а не флагманской серии Find. Это необычный шаг для среднего сегмента, где обычно не встречаются камеры на 200 Мп и перископические телеобъективы.

Дизайн Reno X может быть похож на негнущийся вариант Huawei Pura X View. Однако Oppo пока не подтвердила, что устройство выйдет на рынок.

Дата запуска, цена, доступность за пределами Китая и точные характеристики пока не раскрыты. Все сведения основаны на утечках и не подтверждены Oppo.

Источник: GSMArena.com