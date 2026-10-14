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В сеть попали предварительные характеристики OnePlus 16R — еще не анонсированного смартфона серии R. По данным инсайдера Yogesh Brar, на которые ссылаются 91mobiles и Android Authority, модель может получить Snapdragon 8 Elite Gen 5, тройную камеру и экран с частотой обновления 165 Гц.

Главным изменением относительно OnePlus 15R может стать камера. Утечка указывает на три задних сенсора разрешением 50 Мп, включая основной модуль, сверхширокоугольную камеру и телеобъектив. У OnePlus 15R телеобъектива не было: смартфон использовал основную камеру на 50 Мп и сверхширокоугольный модуль на 8 Мп.

Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 в OnePlus 16R также остается неподтвержденной информацией. Инсайдер не раскрыл объем памяти, характеристики телеобъектива, разрешение дисплея и другие детали конфигурации.

Аккумулятор, по сообщению источника, получит емкость более 7500 мА·ч. В более ранних публикациях фигурировала цифра около 9000 мА·ч, однако она не подтверждена и противоречит более свежей утечке, поэтому ее нельзя считать установленным параметром.

Сообщается, что OnePlus 16R уже прошел этап Production Validation Test (PVT), который предшествует массовому производству. Это указывает на подготовку устройства к выпуску, но не подтверждает дату презентации, цену или рынки продаж. OnePlus официально характеристики и сроки выхода OnePlus 16R не объявляла.

Источник: Teknoburada.Net