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OnePlus 16 получит аппаратную поддержку частоты обновления 165 Гц во всей системе, включая сторонние приложения. Об этом сообщил президент китайского подразделения OnePlus Ли Цзе, одновременно раскрыв отличие новинки от OnePlus 15.

По словам руководителя, глобальный режим 165 Гц требует специальной аппаратной поддержки экрана. Поэтому программное обновление не сможет добавить такую функцию в OnePlus 15: попытка принудительного включения может привести к мерцанию, искажению изображения, повышенному нагреву и быстрому расходу энергии.

В OnePlus 15 частота 165 Гц доступна только в отдельных играх и приложениях из списка совместимости. OnePlus 16 должен снять это ограничение: переключатель глобального режима будет находиться непосредственно в настройках системы.

Смартфон получит 6,78-дюймовый OLED-дисплей BOE с разрешением 1,5K и адаптивной частотой до 185 Гц. В играх заявлен режим вывода до 185 кадров в секунду, а за оптимизацию отвечают три специализированных чипа: P4 для изображения, T3 для сенсорного отклика и G3 для сетевых соединений.

OnePlus 16 станет одним из первых смартфонов на базе Snapdragon 8 Super Supreme Edition шестого поколения. Также устройству приписывают аккумулятор на 9000 мА·ч, зарядку 100 Вт по кабелю, беспроводную зарядку 50 Вт и защиту IP66, IP68, IP69 и IP69K.

Презентация OnePlus 16 в Китае состоится 12 октября 2026 года. Цена и международные сроки выхода пока не объявлены.

Источник: IT Home