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OnePlus подтвердила, что представит флагманский смартфон OnePlus 16 в Китае 12 октября 2026 года в 19:00 по пекинскому времени. Компания раскрыла часть характеристик устройства на конференции OnePlus Gaming Conference 28 сентября.

Главной особенностью OnePlus 16 станет аккумулятор ёмкостью 9000 мАч. Информацию о батарее подтвердил президент OnePlus China Ли Цзе (Li Jie Louis) в своём аккаунте Weibo.

Экран смартфона будет поддерживать частоту обновления 165 Гц в обычном режиме. В совместимых играх частота может повышаться до 185 Гц, а некоторые игры получат нативную поддержку 185 кадров в секунду.

OnePlus также рассказала о новом игровом ассистенте. В него войдут улучшенная визуализация при стрельбе, подавление шума в голосовом чате, световые эффекты и отдельная игровая камера. Компания пока не раскрыла, как именно будет работать функция камеры.

Для стабильного соединения в OnePlus 16 заявлены игровой чип Fengchi, сетевой чип G3 и переработанная антенна. Эти компоненты должны снижать влияние помех и поддерживать связь в сложных сетевых условиях.

Процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 также упоминается в материалах о смартфоне, однако его использование пока не получило отдельного официального подтверждения OnePlus.

Цена, полная конфигурация памяти, характеристики камер и сроки выхода за пределы Китая остаются неизвестными. OnePlus также не объявила о запуске OnePlus 16 в Европе или Северной Америке.

Источник: GizChina