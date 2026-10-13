Обновление One UI 9.0 может заблокировать запуск Samsung Galaxy A57

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| Новость | Смартфоны и телефоны

После установки One UI 9.0 некоторые владельцы Samsung Galaxy A57 столкнулись с ошибкой, которая мешает нормально запустить смартфон. Проблема появилась вскоре после начала распространения Android 17 для этой модели за пределами Южной Кореи. Пользователи сообщают, что устройство зависает на экране первоначальной настройки и выводит сообщение Access Denied.

Автор: Samsung Источник: www.samsung.com

Сбой возникает после установки обновления, когда смартфон переходит к приветственному экрану. Вместо завершения настройки появляется сообщение об ошибке XML-файла, а продолжить работу с устройством не удаётся. Пока нет данных о том, какая доля смартфонов затронута проблемой, поэтому оценить её масштаб нельзя.

Некоторым пользователям помог запуск телефона в безопасном режиме с последующей обычной перезагрузкой. Другие владельцы сообщают, что смогли пройти первоначальную настройку, отключив Wi-Fi и мобильный интернет. Эти способы пока нельзя считать универсальным решением: Samsung ещё предстоит устранить причину сбоя.

Источник: gizmochina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +92.40
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