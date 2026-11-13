Nothing Fold 5G засветился на вирусном изображении, но есть одна проблема

Изображение несуществующего складного смартфона Nothing Fold 5G разошлось по сети, хотя компания Карла Пея не объявляла о разработке такого устройства. Вирусная публикация вновь вызвала разговоры о выходе бренда на рынок складных телефонов, но подтверждений существования аппарата нет.

Картинку 13 ноября 2026 года опубликовал технологический ресурс PassionateGeekz. Однако речь идёт о концептуальном изображении, а не о фотографии прототипа или утечке из производственной цепочки. У предполагаемого Nothing Fold 5G пока нет ни подтверждённых характеристик, ни цены, ни даты выхода.

Интерес к подобному устройству возникал и раньше. В декабре 2024 года промышленный дизайнер Саранг Шет представил собственную концепцию Nothing Fold (1) с внутренним экраном диагональю 8,37 дюйма и внешним дисплеем на 6,5 дюйма. В проекте также фигурировали процессор MediaTek Dimensity 9400, аккумулятор ёмкостью 5500 мА·ч и световая полоса Glyph, встроенная в шарнир. Все эти параметры были предложениями дизайнера, а не характеристиками реального смартфона.

В 2023 году глава Nothing Карл Пей говорил, что компания не собирается выпускать складной телефон в ближайшее время. Он считал этот сегмент нишевым и отмечал, что устройства разных производителей слишком похожи друг на друга. С тех пор прошло три года, поэтому прежнюю позицию нельзя считать гарантией отсутствия подобных планов, однако свежих подтверждений разработки Nothing Fold нет.

Источник: gizchina