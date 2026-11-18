В Японии представили необычный кнопочный телефон Infobar Zero. Новинка продолжает развитие «дизайнерского» бренда Infobar, под которым с 2003 года выпускаются как кнопочные модели, так и смартфоны. Последнее устройство под этой маркой вышло в 2018 году: это был «гибридный» аппарат Infobar XV, который имел классическую физическую клавиатуру, но при этом работал на базе Android.

Новый Infobar Zero, если верить создателям, ловит волну моды на «простые телефоны». Он оснащен минимальным набором функций, но при этом поддерживает все современные коммуникации. Всё это дело решили приправить необычной внешностью, над которой по традиции работал Наото Фукасава. Нам он больше известен благодаря Realme: в свое время известный японец приложил руку к таким смартфонам, как Realme X Master Edition, Realme GT Master Edition и Realme 16 Pro+.

Технические характеристики Infobar Zero довольно простые. Он работает на базе 4-ядерного чипа MediaTek MT8765WA и оснащается всего 1/8 ГБ памяти. А вот о программной составляющей информации нет: скорее всего, здесь используется сильно упрощенная вариация Android. Экран получил диагональ 2,4 дюйма и необычно высокое разрешение 640x480. Питается всё это дело от батарейки на 2055 мА*ч.

Сзади установлена 2-мегапиксельная камера со вспышкой. Из коммуникаций аппарат поддерживает 4G, Bluetooth 4.2 и даже Wi-Fi. Правда, пользоваться интернетом с телефона нельзя: Wi-Fi нужен здесь лишь для обновления прошивки и регистрации eSIM. Да, новинка поддерживает установку eSIM! А вот чего у неё нет, так это защиты от воды.

Официальная цена Infobar Zero составит 32780 иен — это примерно 205 долларов или 17 тысяч рублей. Продажи телефона начнутся 26 декабря нынешнего года. Купить новинку можно будет через местного оператора au или в японских онлайн-магазинах.

Источник: au