Motorola Signature 27 нашла слабое место Samsung Galaxy S26 Ultra

Motorola Signature 27 бросил вызов Samsung Galaxy S26 Ultra, предложив аккумулятор на 7000 мА·ч против 5000 мА·ч у конкурента. Разница в 40% сопровождается более быстрой зарядкой: 90 Вт против 60 Вт по кабелю и 50 Вт против 25 Вт без него. При этом Motorola не ограничилась увеличением батареи и оснастила флагман новым процессором Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Однако преимущество в автономности ещё не означает превосходства по всем параметрам. Galaxy S26 Ultra получил более детализированный 6,9-дюймовый экран с разрешением 3120 x 1440 пикселей, тогда как у Motorola установлена 6,8-дюймовая панель с разрешением 2780 x 1264 пикселя. Motorola заявляет пиковую яркость до 12 000 нит, но это значение измеряется на небольшом участке дисплея и не позволяет напрямую судить о яркости всей панели.

Не менее интересное противостояние развернулось вокруг камер. Motorola установила основную камеру Sony LYTIA L910 на 50 Мп и перископический модуль на 200 Мп с трёхкратным оптическим увеличением. Samsung использует основной сенсор на 200 Мп и два телеобъектива с оптическим увеличением 3x и 5x. Дополнительным аргументом Galaxy S26 Ultra остаются стилус S Pen и экран Privacy Display, который ограничивает возможность подсматривать за содержимым дисплея сбоку.

В итоге Motorola сделала ставку на аккумулятор, зарядку и вычислительную мощность, а Samsung — на универсальность камер и дополнительные функции. При этом заявленные характеристики ещё предстоит сопоставить в независимых испытаниях: особенно это касается автономности, реальной производительности и качества фотографий. Именно результаты таких тестов покажут, сможет ли новый флагман Motorola не только конкурировать с Galaxy S26 Ultra на бумаге, но и потеснить его на рынке.

Источник: gizmochina