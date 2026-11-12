Мантия Земли стёрла миллиард лет геологической истории Большого каньона

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| Новость | Наука и космос

В истории Земли обнаружился пробел продолжительностью около 1,2 млрд лет, и теперь учёные предложили объяснение его происхождению. Причиной масштабного исчезновения горных пород могли стать процессы глубоко внутри планеты: движение земной мантии сначала подняло участки древних континентов, а затем опустило их обратно.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

Речь идёт о так называемом Великом несогласии (Great Unconformity) — границе между древними кристаллическими породами и гораздо более молодыми осадочными слоями. В районе Большого каньона особенно заметен переход между докембрийскими породами и кембрийским песчаником Tapeats. Между ними отсутствуют свидетельства примерно 1,2 млрд лет геологической истории — огромный промежуток, который нельзя восстановить по сохранившимся слоям.

Международная исследовательская группа под руководством учёных Николаса Фламента из Университета Вуллонгонга использовала компьютерное моделирование движения мантии. Расчёты показали, что её медленная циркуляция могла поднять сразу три древних континентальных региона — Лаврентию, Балтику и Северо-Китайский кратон. Поверхность суши оказалась выше, что усилило эрозию: вода и ледники постепенно разрушали породы, а продукты разрушения переносились в океаны.

Однако одного подъёма суши было недостаточно, чтобы объяснить столь масштабную эрозию. Исследователи считают, что решающую роль сыграли ледники эпохи «Земля-снежок», существовавшие примерно 720-635 млн лет назад. Они разрушали обнажившиеся породы значительно интенсивнее, чем обычные речные потоки. Позднее движение мантии изменило направление: континенты начали опускаться, а примерно с кембрийского периода на выровненной поверхности стали накапливаться новые осадочные слои.

Результаты моделирования опубликованы 4 ноября 2026 года в журнале Nature. Авторы считают, что геологическая перестройка могла повлиять и на химический состав древних океанов, создав условия для последующего развития сложной жизни и кембрийского взрыва — периода быстрого разнообразия животных около 540 млн лет назад. При этом модель пока требует дополнительной проверки на геологических данных из других регионов, включая Африку и Россию.

Источник: livescience

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +111.40
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