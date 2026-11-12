New Balance 2000 получили пак Yin-Yang из двух зеркальных пар

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New Balance подготовила пак New Balance 2000 Yin-Yang из двух отдельных пар кроссовок в зеркальных чёрно-белых расцветках. Белая модель получила тёмные акценты на мелких деталях, а у чёрной всё наоборот: она почти целиком чёрная, а контрастные детали выполнены в белом. Тема пака отражена на стельках, где нанесены графические знаки Yin-Yang.

На носках обеих пар расположены контрастные точки. Вместе с изогнутой формой кроссовок они создают знакомый рисунок. Вместо привычных шнурков в обеих парах стоит шнуровка с затяжным шнуром.

Пак поступит в продажу эксклюзивно в Японии.

Источник: Sneaker Bar Detroit