Motorola представила в США флагман Signature 27 с 200-мегапиксельным перископом

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Motorola представила в США флагманский смартфон Signature 27 на процессоре Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Главная особенность новинки, 200-мегапиксельный перископный телеобъектив, а в продажу устройство поначалу поступит только на американском рынке.

Автор: Motorola Источник: motorolanews.com

Основная камера построена на 50-мегапиксельном сенсоре Sony LYTIA L910, ещё один 50-мегапиксельный модуль отвечает за сверхширокоугольную съёмку. Для телеобъектива заявлен зум до 100 крат. Смартфон получил датчик движения EVS, который, по словам компании, уменьшает смазывание кадра при съёмке движущихся объектов.

Экран 6,8 дюйма выполнен по технологии Tandem OLED, работает с частотой 120 Гц и поддерживает HDR10+. Пиковую яркость компания называет равной 12 000 нит. Поверхность закрывает стекло Corning Gorilla Glass Ceramic 3, рамка корпуса алюминиевая, защита соответствует стандартам IP68 и IP69.

За охлаждение отвечает система ArcticMesh с паровой камерой, площадь которой выросла на 40%, и термогелем с алмазными частицами. Ёмкость аккумулятора составляет 7000 мА·ч, проводная зарядка достигает 90 Вт, беспроводная 50 Вт. Смартфон работает на Android 17, и производитель обещает семь лет обновлений системы.

Автор: Motorola Источник: motorolanews.com
Автор: Motorola Источник: motorolanews.com

На задней панели у оливковой версии фактурная поверхность, напоминающая ткань, а четыре объектива собраны в более светлой вставке с надписью Audio by Bang & Olufsen. Расцветок две, обе от Pantone: Coal Smoke и Capulet Olive.

В США предлагается единственная версия с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, и стоит она 1599 долларов.

Источник: IT Home

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