Motorola готовит очередного «убийцу» iPhone, на этот раз iPhone Duo
Компания Motorola неофициально подтвердила сроки выхода своего широкого складного устройства Razr Flex. На странице поддержки на австралийском сайте компании появилась информация о модели Motorola Razr Flex 2027, что указывает на запуск в следующем году, а не до конца 2026-го. Точной даты пока нет, но это — самый явный официальный сигнал относительно названия и времени выхода устройства.
Motorola уже представила более короткое и широкое складное устройство 9 сентября, в тот же день, когда Apple анонсировала iPhone Duo. Официальное видео завершилось демонстрацией компактного складного устройства с черным фоном, назвав его «наш следующий шаг» без указания названия или даты выпуска.
iPhone Duo — это первый складной iPhone от Apple, представленный 9 сентября и предлагаемый по цене от $1,999, с началом продаж 23 октября. Razr Flex, как ожидается, будет конкурировать в той же категории коротких и широких устройств, что и Duo и Galaxy Z Fold 8 от Samsung.
По слухам, устройство получит 6,92-дюймовый OLED дисплей с частотой обновления 165 Гц, 4,97-дюймовый внешний экран, двойную камеру на 50 мегапикселей, 12 ГБ оперативной памяти, аккумулятор емкостью 5000 мАч и Android 17. Однако Motorola пока не подтвердила эти утечки. Запись в Geekbench также указывает на использование чипсета Snapdragon 8 Gen 5.
Источник: Gizmochina
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