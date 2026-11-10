Motorola готовит очередного «убийцу» iPhone, на этот раз iPhone Duo

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Компания Motorola неофициально подтвердила сроки выхода своего широкого складного устройства Razr Flex. На странице поддержки на австралийском сайте компании появилась информация о модели Motorola Razr Flex 2027, что указывает на запуск в следующем году, а не до конца 2026-го. Точной даты пока нет, но это — самый явный официальный сигнал относительно названия и времени выхода устройства.

Motorola Razr Flex 2027
Motorola Razr Flex 2027
Автор: gizmochina Источник: www.gizmochina.com

Motorola уже представила более короткое и широкое складное устройство 9 сентября, в тот же день, когда Apple анонсировала iPhone Duo. Официальное видео завершилось демонстрацией компактного складного устройства с черным фоном, назвав его «наш следующий шаг» без указания названия или даты выпуска.

iPhone Duo — это первый складной iPhone от Apple, представленный 9 сентября и предлагаемый по цене от $1,999, с началом продаж 23 октября. Razr Flex, как ожидается, будет конкурировать в той же категории коротких и широких устройств, что и Duo и Galaxy Z Fold 8 от Samsung.

По слухам, устройство получит 6,92-дюймовый OLED дисплей с частотой обновления 165 Гц, 4,97-дюймовый внешний экран, двойную камеру на 50 мегапикселей, 12 ГБ оперативной памяти, аккумулятор емкостью 5000 мАч и Android 17. Однако Motorola пока не подтвердила эти утечки. Запись в Geekbench также указывает на использование чипсета Snapdragon 8 Gen 5.

Источник: Gizmochina

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