Приятный разговор может строиться на смене знакомой темы и новых идей

Приятная беседа отличается особым ритмом: собеседники то держатся общей темы, то вводят новые мысли и снова возвращаются к общему. Исследователи из Дартмутского колледжа (Dartmouth College) назвали такую закономерность розовым шумом и связали её с тем, насколько людям нравится разговор. Работа опубликована в журнале Science Advances.

Розовый шум здесь не звук, а математический рисунок: он описывает, как меняется смысл реплик на разных промежутках разговора. Раньше учёные в основном смотрели, насколько совпадают слова и идеи собеседников, а не то, как беседа течёт от момента к моменту. Кэтрин О'Нелл (Kathryn O'Nell), Эмили Финн (Emily Finn) и Киара Санчес (Kiara L. Sanchez) решили изучить именно это.

Для анализа взяли тысячи записанных разговоров двух людей: больше 1600 видеозвонков между незнакомцами, беседы друзей, диалоги на быстрых свиданиях и публичные подкасты с двумя ведущими. Языковая модель MPNet переводила каждую реплику в числовое выражение смысла, так считали, насколько ответ близок к предыдущей фразе. Затем смотрели, как эта близость меняется по ходу разговора.

Чем сильнее проявлялся розовый шум, тем приятнее собеседники оценивали беседу, и это верно и для незнакомцев, и для друзей. Связь при этом небольшая. На быстрых свиданиях рисунок был заметнее у пар, где оба захотели увидеться снова. У ведущих подкастов он усиливался за первые 50 совместных выпусков.

Авторы отмечают, что работа наблюдательная и корреляционная, поэтому доказать, что розовый шум делает разговор приятнее, она не может. По их выводам, важно не только то, что мы говорим, но и то, как отвечаем друг другу, переходя от знакомого к новому.

Источник: Phys.org