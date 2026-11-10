Без кнопок и датчиков: новый умный робопалец с камерой сам понимает, когда нужно помочь руке

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Дроны, роботы и конструкторы

Инженеры из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали портативный (носимый) роботизированный палец EgoThumb, который берет на себя функцию второй руки при выполнении бытовых манипуляций. Описание аппаратной платформы и алгоритмов управления представлено в научном препринте на сервере arXiv, а сама работа принята к публикации на международной конференции по интеллектуальным роботам и системам IEEE/RSJ IROS.

Демонстрация возможностей EgoThumb: роботизированный палец надежно фиксирует кружку, позволяя человеку одновременно перемешивать напиток одной и той же рукой. Система состоит из дополнительного механического пальца, встроенной в ладонь камеры компьютерного зрения и блока электроприводов, закрепленного на предплечье.
Демонстрация возможностей EgoThumb: роботизированный палец надежно фиксирует кружку, позволяя человеку одновременно перемешивать напиток одной и той же рукой. Система состоит из дополнительного механического пальца, встроенной в ладонь камеры компьютерного зрения и блока электроприводов, закрепленного на предплечье.
Автор: Исследовательская группа EgoThumb

Конструкция EgoThumb закрепляется на ладони с помощью регулируемых ремней на липучках и адаптируется под разную форму кисти. Механический палец повторяет анатомическое строение человеческого большого пальца и включает три подвижных сочленения. Фаланги отпечатаны из полилактида и покрыты слоем силиконового геля для предотвращения проскальзывания предметов при захвате.

Чтобы снизить нагрузку на кисть и уменьшить габариты самого пальца, разработчики перенесли приводной модуль на предплечье. Движение передается через систему двойных искусственных сухожилий, приводимых в действие тремя сервоприводами Dynamixel XL430 с храповыми катушками. В отличие от многих аналогов с пассивным пружинным возвратом, двухсухожильная схема активно контролирует как сгибание, так и разгибание каждого сустава, причем работа механизма не зависит от угла изгиба запястья.

Главной особенностью устройства стала полная автономность без использования мышечных датчиков, кнопок или ножных контроллеров. У основания конструкции размещена широкоугольная камера, направленная в сторону ладони. Встроенный микрокомпьютер Raspberry Pi 3B+ считывает видеопоток с частотой 20 кадров в секунду и управляет приводами на частоте 60 Гц. Алгоритм искусственного интеллекта, обученный методом визуального имитационного обучения, анализирует положение пальцев человека и окружающих объектов в кадре. Система самостоятельно определяет момент, когда нужно перехватить, зафиксировать или отпустить предмет.

Четыре примера работы ассистивного робо-пальца EgoThumb (слева направо): подъем кубика, открытие бутылки, размешивание чая и перенос небольшого мяча.
Четыре примера работы ассистивного робо-пальца EgoThumb (слева направо): подъем кубика, открытие бутылки, размешивание чая и перенос небольшого мяча.
Автор: Исследовательская группа EgoThumb Источник: techxplore.com

Функциональность прототипа проверили на четырех прикладных задачах, которые обычно требуют участия обеих рук. В ходе тестов пользователи с помощью одной руки поднимали кубик со стола, откручивали крышку с пластиковой бутылки, удерживали чашку на весу во время размешивания чая ложкой, а также перекладывали небольшой шарик из наклоненной чашки в другую емкость. При откручивании крышки робопалец прижимал корпус бутылки к ладони, освобождая биологические пальцы для вращения пробки.

Средняя доля успешного выполнения всех четырех операций у основного испытателя составила 90 процентов. При передаче устройства новым пользователям без предварительной калибровки под их руки результативность сохранилась на уровне от 87,5 до 92,5 процента. В тестах с размешиванием чая на незнакомом для нейросети визуальном фоне точность срабатывания составила от 67 до 73 процентов. Авторы проекта опубликовали чертежи деталей и программный код системы в открытом доступе.

Источник: arxiv.org

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 111 0
Автор Sarwak Рейтинг +73.70
Блог Дроны, роботы и конструкторы 155 944 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Зачем музыкальным центрам 90-х были нужны десятки кнопок и куда исчезли их функции

В 1990-е годы музыкальный центр мог самостоятельно менять компакт-диски, копировать кассеты, записывать радио по таймеру и даже определять, какой продолжительности кассета понадобится для записи...

Как подводный телескоп в Байкале помогает изучать далёкий космос

В нескольких километрах от берега Байкала, на глубине в сотни метров, висят длинные тросы со стеклянными шарами. В каждом шаре находится чувствительный прибор, способный заметить очень слабую...

Манекен, которого разбивали вместо человека: как появились автомобильные краш-тесты

Когда автомобиль врезается в бетонный барьер на испытательном полигоне, машина разрушается за доли секунды, а главный участник опыта остаётся сидеть внутри. Его голова резко уходит вперёд, грудь...

Глитч: ошибка искусства или искусная ошибка. Зачем художники намеренно ломают изображения?

Бывало ли у вас такое, что вы решаетесь прервать свою рутину и изучить какую-нибудь тему? Уже около месяца мое информационное поле строится на визуальном хаосе, и это сподвигло меня изучить...

Может ли медведь-шатун выжить, или он сразу обречён на гибель

Зимой в тайге и лесах России большинство бурых медведей спокойно лежат в своих берлогах, экономя накопленный жир. Однако среди них встречаются особи, которые не залегают в спячку или просыпаются...

Алюминий, кириллица и тихий линейный звук: Epomaker Galaxy100 Lite

Epomaker Galaxy100 Lite — ещё одна клавиатура от известного в узких кругах производителя, которая также официально вошла на российский рынок. Относительно недавно компания начала...