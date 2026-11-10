Без кнопок и датчиков: новый умный робопалец с камерой сам понимает, когда нужно помочь руке

Инженеры из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали портативный (носимый) роботизированный палец EgoThumb, который берет на себя функцию второй руки при выполнении бытовых манипуляций. Описание аппаратной платформы и алгоритмов управления представлено в научном препринте на сервере arXiv, а сама работа принята к публикации на международной конференции по интеллектуальным роботам и системам IEEE/RSJ IROS.

Демонстрация возможностей EgoThumb: роботизированный палец надежно фиксирует кружку, позволяя человеку одновременно перемешивать напиток одной и той же рукой. Система состоит из дополнительного механического пальца, встроенной в ладонь камеры компьютерного зрения и блока электроприводов, закрепленного на предплечье. Автор: Исследовательская группа EgoThumb

Конструкция EgoThumb закрепляется на ладони с помощью регулируемых ремней на липучках и адаптируется под разную форму кисти. Механический палец повторяет анатомическое строение человеческого большого пальца и включает три подвижных сочленения. Фаланги отпечатаны из полилактида и покрыты слоем силиконового геля для предотвращения проскальзывания предметов при захвате.

Чтобы снизить нагрузку на кисть и уменьшить габариты самого пальца, разработчики перенесли приводной модуль на предплечье. Движение передается через систему двойных искусственных сухожилий, приводимых в действие тремя сервоприводами Dynamixel XL430 с храповыми катушками. В отличие от многих аналогов с пассивным пружинным возвратом, двухсухожильная схема активно контролирует как сгибание, так и разгибание каждого сустава, причем работа механизма не зависит от угла изгиба запястья.

Главной особенностью устройства стала полная автономность без использования мышечных датчиков, кнопок или ножных контроллеров. У основания конструкции размещена широкоугольная камера, направленная в сторону ладони. Встроенный микрокомпьютер Raspberry Pi 3B+ считывает видеопоток с частотой 20 кадров в секунду и управляет приводами на частоте 60 Гц. Алгоритм искусственного интеллекта, обученный методом визуального имитационного обучения, анализирует положение пальцев человека и окружающих объектов в кадре. Система самостоятельно определяет момент, когда нужно перехватить, зафиксировать или отпустить предмет.

Четыре примера работы ассистивного робо-пальца EgoThumb (слева направо): подъем кубика, открытие бутылки, размешивание чая и перенос небольшого мяча. Автор: Исследовательская группа EgoThumb Источник: techxplore.com

Функциональность прототипа проверили на четырех прикладных задачах, которые обычно требуют участия обеих рук. В ходе тестов пользователи с помощью одной руки поднимали кубик со стола, откручивали крышку с пластиковой бутылки, удерживали чашку на весу во время размешивания чая ложкой, а также перекладывали небольшой шарик из наклоненной чашки в другую емкость. При откручивании крышки робопалец прижимал корпус бутылки к ладони, освобождая биологические пальцы для вращения пробки.

Средняя доля успешного выполнения всех четырех операций у основного испытателя составила 90 процентов. При передаче устройства новым пользователям без предварительной калибровки под их руки результативность сохранилась на уровне от 87,5 до 92,5 процента. В тестах с размешиванием чая на незнакомом для нейросети визуальном фоне точность срабатывания составила от 67 до 73 процентов. Авторы проекта опубликовали чертежи деталей и программный код системы в открытом доступе.

Источник: arxiv.org