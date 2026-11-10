Самолет Airbus A350 установил мировой рекорд — более 23 000 км и 24 часа без посадки

Самолет Airbus A350-1000ULR, разработанный для авиакомпании Qantas, преодолел 23 155 километров без промежуточных посадок, совершив перелет из Мельбурна в Тулузу в ходе испытательного полета, который длился 24 часа 24 минуты. Об этом достижении, которое, по заявлению производителя, было зафиксировано Книгой рекордов Гиннесса, компания Airbus сообщила 9 ноября 2026 года. Этот результат стал важным шагом к запуску беспосадочных рейсов в рамках проекта «Project Sunrise» («Проект Восход»), коммерческий старт которых запланирован на 2027 год.

Чтобы добраться из Мельбурна в Тулузу, A350-1000ULR выбрал не самый короткий путь. Самолет, эксплуатируемый Airbus, вылетел 27 июля в 17:27 по местному времени (борт AIB35LR). Сначала лайнер пролетел над Сиднеем, а затем взял курс на северо-восток — через Тихий океан в сторону Лос-Анджелеса. Затем самолет пересек Северную Америку и Атлантический океан, пролетел над Лондоном и 28 июля в 09:51 приземлился в Тулузе.

Преодолев маршрут, пролегающий через три континента и два океана, двухдвигательный лайнер прошел 12 503 морские мили (23 155 километров) за 24 часа 24 минуты. Находящиеся на борту люди стали свидетелями двух закатов и двух восходов солнца. В Airbus уточняют, что данные, на основании которых был установлен рекорд, прошли независимую проверку Международной авиационной федерации (FAI) и сервиса Flightradar24.

На борту находились 13 человек: три летчика-испытателя Airbus, два пилота авиакомпании Qantas, пять бортовых инженеров-испытателей, два инженера-конструктора и представитель FAI. Таким образом, это был испытательный полет, а не коммерческий рейс с пассажирами, оплатившими билеты. Это важное различие: Книга рекордов Гиннесса разделяет рекорды дальности, установленные вне рамок регулярных перевозок, и те, что были достигнуты на запланированных маршрутах.

Подготовка к будущим 22-часовым перелетам

Помимо установления рекорда, преследовалась прежде всего промышленная цель. Этот полет был частью программы испытаний модели A350-1000ULR, разработанной для того, чтобы авиакомпания Qantas могла выполнять беспосадочные рейсы из Сиднея в Лондон и Нью-Йорк, продолжительность которых может достигать 22 часов.

Программа, в частности, предусматривала выполнение этапа полета продолжительностью не менее 23 часов в режиме «от колодки до колодки» (block-to-block) — то есть от момента начала буксировки при отправлении до полной остановки на стоянке по прибытии, — чтобы максимально точно воспроизвести условия самых длительных планируемых рейсов.

«Преодолев 12 503 морские мили без промежуточных посадок, мы в полной мере продемонстрировали способность самолета выполнять поставленную задачу. А мировой рекорд стал приятным дополнением!», — отмечает Ларс Вагнер, генеральный директор подразделения Airbus Commercial Aircraft.

Однако следует правильно понимать суть этого демонстрационного полета: расстояние, пройденное в ходе данных испытаний (с тринадцатью людьми на борту), не означает, что в коммерческой эксплуатации самолет сможет преодолевать такое же расстояние при полной загрузке салона. Это лишь подтверждение выполнения конкретной задачи в рамках процесса разработки воздушного судна. Будущие рейсы авиакомпании Qantas должны осуществляться с учетом реальной коммерческой загрузки и специфических эксплуатационных условий.

Дополнительный топливный бак объемом 20 000 литров

Увеличение дальности полета достигается главным образом за счет установки центрального заднего топливного бака (Rear Centre Tank) емкостью 20 000 литров. По данным Airbus, эта модификация обеспечивает дополнительные 1000 морских миль (около 1850 километров) дальности по сравнению со стандартной версией A350-1000, сохраняя при этом необходимые резервы топлива на случай ухода на запасной аэродром в конце полета.

Модернизация не ограничивается лишь увеличением запаса топлива. Airbus также внедрила изменения в топливную систему и разработала новую архитектуру системы охлаждения бортовых кухонь. Эти нововведения входят в перечень изменений, подлежащих сертификации Европейским агентством по безопасности полетов (EASA). Самолет с серийным номером MSN 707, задействованный в программе сертификации данной модификации, совершил свой первый полет 2 июня 2026 года.

Проект Project Sunrise, инициированный авиакомпанией Qantas в 2017 году, ставил своей целью расширение возможностей дальнемагистральных воздушных судов для обеспечения прямых перелетов с восточного побережья Австралии в Лондон и Нью-Йорк. Модель A350-1000ULR стала ответом Airbus на эти требования.

Qantas делает ставку на 238 кресел и комфортный салон

Для своих будущих рейсов авиакомпания Qantas выбрала компоновку, рассчитанную на 238 пассажирских мест: 6 сьютов первого класса, 52 сьюта бизнес-класса, 40 кресел премиального эконом-класса и 140 кресел эконом-класса. В последнем классе заявленное расстояние между рядами составляет 33 дюйма (около 84 сантиметров). Кроме того, в салоне предусмотрена специальная зона для поддержания хорошего самочувствия, где пассажиры могут встать и размяться во время полета.

В компоновке салона значительное место отведено премиальным классам: в общей сложности здесь размещено 98 кресел первого, бизнес- и премиального эконом-классов. Это отражает концепцию проекта: предложить беспосадочные перелеты на сверхдальние расстояния, адаптировав при этом внутреннее пространство к исключительно долгому пребыванию пассажиров на борту.

Первая поставка ожидается в апреле 2027 года

Для реализации Project Sunrise авиакомпания Qantas заказала двенадцать самолетов A350-1000ULR. Согласно графику, представленному Airbus 9 ноября, первый лайнер должен быть поставлен в апреле 2027 года, а позднее в том же году он начнет выполнять рейсы по маршруту Сидней — Лондон. Кроме того, у австралийского перевозчика есть отдельный заказ на двенадцать стандартных A350-1000, предназначенных для обслуживания дальнемагистральной маршрутной сети.

Таким образом, рейс Мельбурн — Тулуза является демонстрационным этапом, а не запуском нового регулярного маршрута. После успешного решения технической задачи следующим шагом станет переход к регулярной эксплуатации: сделать полеты продолжительностью до 22 часов привычной частью жизни пассажиров и экипажей.

Источник: Aero Space Global News