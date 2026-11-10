Почему Boeing 777 превысил допустимую скорость над Атлантикой — он разогнался всего до 520 км/ч

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На прошлой неделе во время нескольких трансатлантических рейсов пассажирских лайнеров были зафиксированы предупреждения о превышении скорости. В число таких воздушных судов попал Boeing 777-200ER авиакомпании British Airways (регистрационный номер G-VIID), выполнявший рейс BA252.

Самолет вылетел во вторник, 3 ноября, из международного аэропорта имени Линдена Пиндлинга в Нассау и в среду направлялся в лондонский аэропорт Хитроу. На эшелоне 38 000 футов (около 11 600 метров) лайнер попал в зону сильных высотных ветров. Согласно сообщениям, скорость самолета достигла примерно 282 узлов, что превысило установленный эксплуатационный лимит.

Экипаж принял решение изменить эшелон полета — сначала на 39 000, а затем на 41 000 футов, — чтобы выйти из зоны струйного течения, найти более спокойные условия и стабилизировать скорость. Спустя 7 часов 57 минут полета самолет благополучно приземлился в Лондоне в 11:13 по Гринвичу; сообщений о каких-либо повреждениях или пострадавших не поступало. Как сообщает портал SimpleFlying, аналогичные предупреждения были зафиксированы и на других рейсах.

Если перевести 282 узла в км/ч, получится всего 522 км/ч. Причина, по которой все же сработал сигнал тревоги, кроется в разреженности воздуха на высоте 11 километров.

Датчики скорости, используемые пилотами, измеряют не путевую скорость (относительно земли), а так называемую приборную скорость (Indicated Airspeed, IAS). Если упростить, то прибор фиксирует, какое количество молекул воздуха ударяется о самолет спереди. Это происходит в трубке Пито, которая измеряет так называемый скоростной напор.

Поскольку на больших высотах воздух очень разрежен, в трубку попадает меньше молекул воздуха. В результате прибор показывает значение, которое заметно ниже истинной скорости полета относительно воздушной массы (True Airspeed, TAS). На таких крейсерских высотах определяющим ограничением становится уже не сам скоростной напор, а число Маха: в разреженном воздухе скорость 282 узла соответствует числу Маха более 0,84.

Тем не менее, для пилотов показатель IAS (приборная скорость) остается крайне важным. Это объясняется тем, что подъемная сила крыла и структурная нагрузка на планер самолета напрямую зависят именно от этого скоростного напора.

Значительное влияние на скорость полета относительно земли над Атлантикой оказывает так называемое струйное течение — узкая полоса очень сильных ветров. Поскольку в осенне-зимний период полярные регионы охлаждаются, температурные контрасты усиливаются, из-за чего западные ветры в это время года, как правило, становятся мощнее.

Само по себе струйное течение почти не влияет на приборную скорость (IAS), поскольку самолет, образно говоря, «погружен» в поток воздуха. Проблемы возникают тогда, когда скорость или направление ветра внезапно меняются. Вероятно, именно это и послужило причиной предупреждения на борту самолета авиакомпании British Airways. Однако точные подробности произошедшего пока неизвестны.

Источник: SimpleFlying