One UI 9.5: обновление ради обновления, но One UI 10 обещает «исторически самое большое изменение»

Samsung продолжает выпуск программного обеспечения One UI 9.0 уже несколько недель. Обновление на базе Android 17 теперь доступно для широкого спектра устройств. По мере завершения развертывания команда разработчиков Samsung уже начала подготовку к выпуску One UI 9.5 в начале следующего года, но ожидать от него чего стоящего не придется.

One UI 9.5 станет незначительным обновлением, оно также будет основано на Android 17, как и One UI 9.0. Ожидается, что новое программное обеспечение дебютирует вместе с серией Galaxy S27 в феврале или марте 2027 года. Samsung пока не поделился информацией о One UI 9.5, однако появилось немало утечек, раскрывающих детали предстоящих изменений. Одной из самых заметных визуальных обновлений является новая анимация ripple, применяемая по всей системе, что делает взаимодействие более плавным и живым.

One UI 9.5 предположительно добавит новые инструменты Galaxy AI в Samsung Keyboard. Однако, есть вероятность, что эта функция будет платной. Также ожидается, что One UI 9.5 предложит улучшенную эстетику Liquid Glass, встроенный блокировщик приложений и улучшения DeX.

One UI 10 будет основан на Android 18 и, как ожидается, дебютирует вместе со следующим поколением складных устройств Galaxy в середине 2027 года. Некоторые ранние слухи указывают на то, что новое программное обеспечение может интегрировать искусственный интеллект непосредственно в основную архитектуру, а не рассматривать его как набор отдельных инструментов.

Новая версия предположительно представит AI-агентов, способных выполнять многоэтапные задачи между различными приложениями и сервисами в фоновом режиме. Он также может собирать релевантные детали из разных приложений в единое представление. Обновление должно быть сосредоточено на более тесной интеграции с продуктами Samsung, включая телефоны, планшеты, складные устройства, а также новое оборудование, такое как Galaxy Ring, умные очки и гарнитура Galaxy XR.

Эти изменения являются одними из ранних слухов о One UI 10. Ожидается также, что обновление принесет значительные визуальные улучшения и множество интересных функций. Больше информации станет известно по мере приближения к дате выпуска. Недавние слухи указывают на то, что Samsung может переименовать One UI 10 в «Galaxy OS».

Источник: Gizmochina