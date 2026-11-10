После операции на мозге мужчина стал видеть кошачью морду на человеческих лицах

Нейропсихологи из Дартмутского колледжа описали в научном журнале Cortex редкий клинический случай 28-летнего пациента, который после нейрохирургического вмешательства начал видеть элементы морды своей кошки на человеческих лицах. Мужчина по имени Карл, проживающий на северо-востоке США, столкнулся с сочетанием двух редких неврологических нарушений зрительного восприятия — палинопсии и прозопометаморфопсии (ПМО).

Палинопсия представляет собой расстройство, при котором зрительная система сохраняет ранее увиденный образ и повторно накладывает его на новые объекты в поле зрения. У обследованного пациента это состояние вызывает прозопометаморфопсию — специфическое искажение воспринимаемых черт лица. В мировой медицинской литературе за последнее столетие зафиксировано менее 100 случаев ПМО.

Изменения в восприятии появились у мужчины два года назад после операции по удалению фрагмента правой височной доли головного мозга. Хирургическое вмешательство потребовалось для устранения артериовенозной мальформации — патологического сплетения кровеносных сосудов между артериями и венами, создававшего риск кровоизлияния. Правая височная доля напрямую отвечает за обработку и распознавание лиц, поэтому повреждение нейронных сетей в этой зоне привело к сбоям в интерпретации визуальных сигналов.

Утром Карл обычно первым делом видит свою серую полосатую кошку по кличке Луна. В результате палинопсии мозг фиксирует этот зрительный образ, и на протяжении дня на лица встречаемых людей накладываются кошачьи черты, включая миндалевидный разрез глазниц, расширенные зрачки и характерные полосы. Эффект переноса возникает как при личном общении, так и при просмотре изображений на экранах цифровых устройств.

Зафиксированный механизм работает и в обратном направлении. В те дни, когда утром взгляд пациента сначала падает на другого человека, а не на домашнее животное, мозг запоминает форму глаз и размер зрачков этого человека. В дальнейшем эти человеческие параметры проецируются на лица других людей, а также на морду самой кошки.

Ведущий автор работы, профессор психологических и мозговых наук Дартмутского колледжа Брэд Дюшейн, сопоставил наблюдения Карла с исследованием 1986 года, также опубликованным в издании Cortex. Сорок лет назад врачи описали пациентку, которая после перенесенного инсульта увидела пуделя на коленях у пассажира автобуса, после чего морда собаки стала мерещиться ей вместо лиц всех остальных людей в салоне. В отличие от случая 1986 года, у Карла замещается не все лицо целиком, а переносятся отдельные анатомические детали из памяти в текущее восприятие.

Для точной фиксации симптомов Брэд Дюшейн вместе с соавторами Антонио Мелло и нейропсихологом Дженнифер Носкер применили генеративные алгоритмы. На основе словесных описаний пациента ученые создали контурный эскиз и обработали его с помощью большой языковой модели для получения фотореалистичного изображения. Затем исследователи совместно с Карлом поэтапно корректировали сгенерированные кадры до тех пор, пока иллюстрации не стали полностью соответствовать его реальному зрительному восприятию.

Источник: bioengineer.org