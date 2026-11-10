Новый CD-проигрыватель Musical Fidelity получил ЦАП ESS и металлическое шасси весом 5,8 кг

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Компания Musical Fidelity представила CD-проигрыватель B1xcd, рассчитанный на воспроизведение классических аудиодисков без универсальных DVD- и Blu-ray-механизмов. Новинка получила специализированный транспорт Red Book CD-DA, систему управления BlueTiger CD-88 и цифро-аналоговый преобразователь ESS9018Q2M. Устройство дополняет усилитель B1xi и продолжает возрождение серии B, начавшееся в 2025 году.

В основе B1xcd лежит лотковый механизм, оптимизированный для чтения аудио-CD со стандартными параметрами 16 бит и 44,1 кГц. За управление приводом отвечает сервосистема BlueTiger CD-88, разработанная компанией SUOS. Производитель также предусмотрел металлическую защиту механизма и низковибрационное крепление, которые должны уменьшать механические помехи и джиттер при считывании дисков.

Встроенный ЦАП ESS9018Q2M обеспечивает частотный диапазон 20 Гц — 20 кГц с отклонением не более 0,2 дБ. Заявлены отношение сигнал/шум свыше 112 дБ, разделение каналов более 96 дБ и коэффициент гармонических искажений менее 0,003%. Помимо аналогового стереовыхода RCA, предусмотрены коаксиальный и оптический цифровые выходы S/PDIF. Последние позволяют использовать B1xcd как транспорт с внешним ЦАП.

К орпус устройства полностью металлический, передняя панель изготовлена из экструдированного алюминия. На дисплей выводятся сведения о композиции и времени воспроизведения, а при наличии соответствующих данных на диске отображается CD-Text. Габариты проигрывателя составляют 430 x 90 x 298 мм, масса — 5,8 кг. Максимальная потребляемая мощность достигает 12 Вт, в режиме ожидания она не превышает 0,5 Вт.

Источник: musicalfidelity