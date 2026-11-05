Кельнский мейкер собрал 3D-печатную трубку в стиле 1980-х

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Кевин Ноки, дизайнер и мейкер из Кельна, напечатал на 3D-принтере трубку ADHD ONE, внешне повторяющую мобильники восьмидесятых. Аппарат не имеет собственной сотовой связи: он сопрягается с iPhone по Bluetooth, а расшифровка названия звучит как Anti Distraction Handset Device.

Смысл в разделении функций. Смартфон можно оставить в другой комнате, включив в iOS режим «Не беспокоить» с исключением для избранных номеров, а разговор вести через крупную трубку с 19 клавишами и небольшим OLED-дисплеем. Уведомления при этом не исчезают — они просто не попадают в руку, поэтому привычка проверять экран не срабатывает.

Начинка у устройства современная, несмотря на ретро-оболочку. Голос передает модуль FSC-BT1026C на чипе Qualcomm QCC3024, который работает по профилю громкой связи HFP. Микроконтроллер Raspberry Pi Pico управляет микрофоном, динамиком и литиевым аккумулятором с контроллером заряда, а питание подводится через USB-C. Вся электроника разведена на заказной плате, спроектированной под внутренние габариты корпуса.

Автор: Кевин Ноки Источник: www.designboom.com

Силуэт Ноки смоделировал в Autodesk Fusion и распечатал: нарочито грубые пропорции, торчащая антенна, выступающие кнопки. Пользователю предлагаются варианты оформления — три решетки динамика (Classic, Holes, Stripes) и три антенны (Retro, Slim, Screw), а также корпус без отверстия под антенну.

Купить готовый аппарат нельзя. В продаже есть только цифровой набор за 29,99 евро (ориентировочно 2 750 рублей). В архиве примерно на 20 МБ лежат STL-модели корпуса, задних панелей, рамы, крышки дисплея, держателя батареи и клавиатуры, скомпилированная прошивка UF2, файлы Gerber и drill для заказа платы, перечень компонентов со ссылками и короткая инструкция по сборке.

Автор: Кевин Ноки Источник: www.designboom.com

Ограничения прописаны на странице заказа: исходников прошивки, редактируемых CAD- и PCB-файлов нет, физические детали не отгружаются, лицензия разрешает только личное использование и запрещает перепродажу. Набор с напечатанными деталями заявлен, но помечен как недоступный. Сборка требует пайки, а для цветных клавиш нужен принтер с многоматериальной печатью.

Процесс разработки Ноки ведет на YouTube. Первым прототипом стала плата на ESP32, однако качество звука не устроило автора, и он перешел на специализированный модуль. По сообщениям СМИ, мейкер также готовит автономную версию с 4G, которой смартфон не понадобится вовсе.

Источник: designboom

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