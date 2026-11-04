Итоги голосования 4PDA за октябрь 2026: OnePlus 16 лидирует, HUAWEI Mate 90 Pro Max — второй

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

OnePlus 16 стал лидером ежемесячного голосования пользователей 4PDA по итогам октября 2026 года. За него проголосовали 29% участников. Всего в опросе приняли участие почти четыре тысячи человек, результаты опубликованы 3 ноября 2026 года.

4PDA — крупный русскоязычный ресурс о мобильных технологиях. Каждый месяц его читатели выбирают самые интересные новинки из числа представленных на мировом рынке. В октябре в голосовании участвовали семь смартфонов: Acer Sospiro A70, Honor Win2, HUAWEI Mate 90 Pro Max, iQOO Neo12, OnePlus 16, RedMagic 12 Pro+ и REDMI K100.

Первое место OnePlus 16 занял, несмотря на повышение цен, уход бренда с ряда рынков и переход с оболочки OxygenOS на ColorOS. Оболочка — надстройка над операционной системой Android, которая определяет внешний вид и функции устройства. Смартфон позиционируется как универсальное устройство для мобильных игр. В нём установлен чип Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (процессор компании Qualcomm), экран с частотой обновления до 185 Гц и аккумулятор ёмкостью 9000 мАч (миллиампер-часов, единица измерения заряда батареи). По данным источника, в Китае это самый быстропродаваемый флагман на Android за 2026 год. Флагман — модель с наибольшими возможностями в линейке производителя.

Второе место заняла HUAWEI Mate 90 Pro Max с 15% голосов. Устройство поддерживает внешний модуль камеры с крупным дюймовым сенсором и регулируемым фокусным расстоянием. По данным источника, это один из немногих смартфонов на рынке, помимо iPhone, с разблокировкой по сканированию лица.

Третье место у RedMagic 12 Pro+ с 10% голосов. Модель ориентирована на геймеров. Система охлаждения включает кулер и жидкостный контур с двумя микропомпами. Дисплей с тонкими рамками не имеет вырезов: камера расположена под экраном.

Honor Win2 набрал 8% голосов, iQOO Neo12 и REDMI K100 — по 5%, Acer Sospiro A70 — 2%. Honor Win2 — новое поколение игровой модели бренда. По описанию источника, это первый в мире смартфон с двумя встроенными турбинами для активного охлаждения процессора. Экран имеет разрешение 3104x1440 пикселей и частоту обновления до 185 Гц.

Итоги голосования 4PDA за октябрь 2026 года: лидер — OnePlus 16 с 29% голосов, далее HUAWEI Mate 90 Pro Max и RedMagic 12 Pro+. Рейтинг смартфонов октября 2026 года сформирован по результатам голосования пользователей 4PDA.

Источник: 4pda