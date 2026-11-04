iQOO запустила продажи раздвижного геймпада G1 с датчиками Холла

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Компания iQOO запустила продажи ранее анонсированного раздвижного геймпада G1 для смартфонов и небольших планшетов. Две половинки устройства раздвигаются до 211 мм, а силиконовые накладки, как заявляет производитель, не дают гаджету шататься и выпадать. Стики и аналоговые курки в G1 построены на датчиках Холла, а на плечевой части расположены две программируемые кнопки.

Автор: iQOO Источник: m.weibo.cn

По данным компании, ресурс стиков составляет 5 миллионов срабатываний, а курки различают 256 уровней нажатия. В комплект входят две пары сменных колпачков для стиков. Кнопки ABXY сделаны на микропереключателях, крестовина на тактильных, а L4 и R4 можно назначить на нужные действия.

Геймпад подключается к устройству напрямую через USB-C. Дополнительный порт на нижней части позволяет заряжать смартфон или планшет прямо во время игры, до 15 Вт при достаточно мощном блоке питания. Раскладку и мёртвые зоны стиков и курков настраивают в приложении Game Magic Box.

Рукоятки сменные: с длинными длина около 209,7 мм и вес 176,5 г, с короткими 196,8 мм и 164,8 г. В Китае за G1 просят 499 юаней (~$75).

Источник: IT Home

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