HONOR X9e s получил аккумулятор на 8560 мА·ч и защиту IP69K

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Смартфон с батареей ёмкостью 8560 мА·ч и быстрой зарядкой мощностью 80 Вт вышел на рынок Ближнего Востока. Новинка HONOR X9e s рассчитана на длительную работу без подзарядки: производитель заявляет до трёх дней автономности. При этом корпус устройства имеет толщину всего 7,76 мм и весит 196 г.

Автор: HONOR Источник: www.gizmochina.com

В основе смартфона лежит процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 с графикой Adreno 810. Покупателям доступна одна конфигурация — 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Устройство работает под управлением Android 16 с оболочкой MagicOS 10. Ёмкость аккумулятора составляет 8560 мА·ч по типовому значению и 8100 мА·ч по номинальному.

HONOR также сделала акцент на защищённости корпуса. Смартфон получил сертификацию IP69K, а производитель заявляет о способности выдерживать падения с высоты до 2,5 м на гладкую гранитную поверхность. Экран представлен 6,79-дюймовой OLED-панелью с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Заявлена поддержка затемнения ШИМ с частотой 3840 Гц.

Основная камера имеет разрешение 50 Мп, дополнительная широкоугольная — 5 Мп. Фронтальная камера получила сенсор на 16 Мп. Смартфон также поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и NFC. На рынке Ближнего Востока HONOR X9e s предлагается в трёх цветах с единственной конфигурацией памяти 8/256 ГБ по цене 1499 саудовских риалов (около 400 долларов). При этом новинка фактически представляет собой переименованную версию HONOR Turbo 5G, представленной ранее в Китае.

Источник: gizmochina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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