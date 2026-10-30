Глобальное потепление ускорилось почти вдвое: Земля нагревается с рекордной скоростью

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| Новость | Наука и космос

Глобальное потепление с 2015 года набрало рекордную скорость: за последнее десятилетие средняя температура планеты повышалась примерно на 0,35 °C за десять лет. Это почти вдвое быстрее, чем в период с 1970 по 2015 год, когда показатель составлял менее 0,2 °C за десятилетие. Ускорение обнаружили исследователи Потсдамского института исследований воздействия климата (PIK), проанализировавшие пять независимых наборов климатических данных.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Учёные изучили наблюдения NASA, NOAA, HadCRUT, Berkeley Earth и европейского реанализа ERA5. Чтобы отделить долгосрочное изменение климата от естественных колебаний, они исключили расчётное влияние Эль-Ниньо, вулканической активности и изменений солнечного излучения. После такой корректировки статистическая достоверность ускорения превысила 98%. Результат оказался устойчивым при использовании разных наборов данных и методов расчёта.

Исследование также показало, что необычно жаркие 2023 и 2024 годы не объясняют ускорение. После поправок их температурные показатели немного снизились, однако оба года всё равно остались самыми жаркими за всю историю инструментальных наблюдений. При этом признаки изменения темпов потепления прослеживаются уже с 2013-2014 годов.

Если нынешняя скорость сохранится, долгосрочное превышение порога в 1,5 °C относительно доиндустриального уровня может наступить до 2030 года. Этот предел Парижского соглашения оценивают не по отдельному жаркому году, а по устойчивому многолетнему повышению температуры. Авторы работы подчёркивают, что их исследование выявляет ускорение, но не устанавливает его конкретные физические причины. Результаты опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

Источник: sciencedaily

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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