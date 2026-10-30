Votour выводит на рынок первый кроссовер V5: старт продаж — ноябрь 2026.

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| Новость | Авто и транспорт

В российском автомобильном сегменте намечается появление нового игрока: холдинг «АГР» в партнерстве с китайским концерном Defetoo официально представил свой первый совместный продукт — городской паркетник Votour V5. Выход новинки на отечественный рынок намечен на ноябрь 2026 года.

Автор: votour Источник: votour-motor.ru

Модель V5 станет первенцем новой линейки «V», философия которой строится вокруг баланса между комфортом мегаполиса и возможностью уверенных загородных путешествий. В долгосрочной перспективе альянс планирует масштабировать портфель, разделив его на три направления: базовую серию V, более выносливую внедорожную линейку T и статусное семейство R для ценителей премиального сегмента.

Визуально V5 позиционируется как более динамичная альтернатива классическим SUV за счет внедрения стилистики фастбэк. Силуэт автомобиля формируют ниспадающая к корме крыша и скрытые заподлицо с панелями дверные ручки. Агрессивный характер подчеркивают двухуровневая светодиодная оптика, массивный многоуровневый передний сплиттер и спортивный диффузор со спойлером на крышке багажника. Завершают образ 19-дюймовые диски из легкого сплава с многоспицевым дизайном.

Техническая база новинки не преподносит сюрпризов, так как в основе проекта лежит архитектура уже известного россиянам Jetour Dashing. В подкапотном пространстве дебютанта сохранится связка из полуторалитрового бензинового турбомотора мощностью 147 лошадиных сил и преселективной роботизированной трансмиссии. Передача крутящего момента будет осуществляться исключительно на переднюю ось.

Источник: автостат

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