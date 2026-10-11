Honor Win 2 может получить горизонтальный блок камер и активное охлаждение

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| Новость | Смартфоны и телефоны

В сети появилось первое фото предполагаемого Honor Win 2. Устройство в руках киберспортсмена Сюй Бичэна показал клуб Chengdu AG, а IT Home со ссылкой на несколько источников связал его с будущей игровой линейкой Honor.

На снимке виден крупный горизонтальный блок основной камеры, прямые грани корпуса и необычный узор на задней панели. У блока камер заметна RGB-подсветка, а в конструкции предполагается активное охлаждение с вентилятором.

Автор: Chengdu AG Super Play Club Источник: m.ithome.com

Honor не подтвердила, что на фото именно Win 2. Поэтому изображения следует рассматривать как утечку, а не как официальное представление смартфона.

По данным утечек, линейка Win 2 будет включать модели Win, Win RT и Win Turbo. Ранее сообщалось, что первые два устройства могут выйти в октябре 2026 года.

Автор: Chengdu AG Super Play Club Источник: m.ithome.com

Ожидается, что Honor Win 2 получит плоский OLED-экран диагональю 6,89 дюйма с разрешением 2K и частотой обновления до 185 Гц. Старшая модель, по слухам, может получить процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6, изготовленный по 2-нм техпроцессу.

В утечках упоминается аккумулятор ёмкостью около 12 000 мАч, однако это предварительная оценка инженерного образца. Для базовой модели заявлена зарядка мощностью 100 Вт, для версии RT — 90 Вт.

Также сообщается о большой испарительной камере и вентиляторе для охлаждения при длительных игровых сессиях. Цена, точные характеристики, дата презентации и доступность устройства пока не подтверждены Honor.

Источник: Teknoburada.Net

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