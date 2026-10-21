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Компания Honor представила новые смартфоны линейки Win — RT 2 и Win Turbo 2, получившие рекордную для мобильного рынка батарею емкостью 12 070 мАч. Этот показатель превосходит стандартные значения автономности большинства современных устройств и задает новый уровень для автономной работы в своем классе. На китайском рынке стоимость базовых версий новинок начинается с 3 199 юаней за доступную модель и от 4 199 юаней за модификацию RT.

Обе новинки оборудованы экранами с разрешением 2K и рекордной частотой обновления 185 Гц, дополненными фирменными чипами отображения и высокочастотным затемнением ШИМ на частоте 5920 Гц. Дисплеи поддерживают высокую пиковую яркость до 10 000 нит, а также продвинутые игровые функции с мгновенной частотой дискретизации касания до 5000 Гц.

Старшая модель Win RT 2 работает на производительном процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 и использует систему активного охлаждения вместе с тройной защитой корпуса по стандартам IP68, IP69 и IP69K. Более доступный Win Turbo 2 оснащен чипом Snapdragon 8s Gen 4, но сохранил батарею аналогичной емкости с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт и технологией обхода питания.

Фотографические возможности RT-версии включают основной сенсор на 200 мегапикселей с оптической стабилизацией и фронтальную камеру на 50 мегапикселей. Устройство ориентировано на мобильный гейминг и длительные нагрузки, обеспечивая бесперебойную работу в играх на протяжении почти 18 часов на одном заряде.

Источник: gizmochina