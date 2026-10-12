Honor показала дизайн Win 2 перед презентацией смартфона и планшета

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Honor представит смартфоны серии Win 2 и планшет Win Pad 21 октября на мероприятии Win Gaming Universe Carnival. Продажи смартфонов начнутся в тот же день, а планшет откроют для предзаказа во время презентации.

На опубликованном изображении Win 2 видны плоские грани, горизонтальный блок камер и задний модуль с вентилятором и RGB-подсветкой. На крышке также заметен узор, напоминающий облака. Honor пока не раскрыла подробные характеристики телефонов.

Автор: Honor Источник: finance.sina.com.cn

Активное охлаждение получит и Win Pad. Это будет первый планшет в линейке Win со встроенным вентилятором, который должен отводить тепло при длительной высокой нагрузке. Производитель пока не подтвердил спецификации устройства.

По предварительным данным, Win Pad может получить 8,4-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 240 Гц и процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Эти характеристики основаны на утечке и до официального анонса остаются неподтверждёнными.

Автор: Honor Источник: finance.sina.com.cn

Honor позиционирует Win 2 как игровое устройство высокого класса. В день презентации компания также должна сообщить подробности о процессорах, аккумуляторах, конфигурациях и ценах новинок.

Предыдущие смартфоны Honor Win и Win RT компания представила в Китае в декабре 2025 года. Среди их особенностей были экран с частотой 185 Гц, аккумулятор ёмкостью 10 000 мА·ч и встроенный вентилятор охлаждения.

Honor пока не сообщила, появятся ли Win 2 и Win Pad за пределами Китая.

Источник: Gizmochina

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