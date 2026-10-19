Три новых игровых смартфона Honor получат аккумуляторы ёмкостью более 10 000 мА·ч и дисплеи с частотой обновления 185 Гц. По данным инсайдера Experience More, модели Win 2, Win RT 2 и Win Turbo 2 будут различаться производительностью, системой охлаждения и возможностями камер. Презентация линейки в Китае запланирована на 21 октября.

Самым оснащённым устройством станет Honor Win 2. Ему приписывают процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, два вентилятора охлаждения и аккумулятор на 10 100 мА·ч с проводной зарядкой мощностью 100 Вт и беспроводной на 50 Вт. Экран LTPS OLED диагональю 6,89 дюйма получит разрешение 2K и частоту 185 Гц. Инсайдер также утверждает, что смартфон набрал более 5,7 млн баллов в AnTuTu.

У Honor Win RT 2 и Win Turbo 2 заявлена ещё более ёмкая батарея — 12 070 мА·ч, а мощность проводной зарядки составит 90 Вт. Первый аппарат, по утечке, оснастят Snapdragon 8 Elite Gen 5, одним вентилятором и основной камерой на 200 Мп с оптической стабилизацией. Win Turbo 2 станет упрощённой версией без активного охлаждения: ему приписывают процессор Snapdragon 8s Gen 4 и камеру на 50 Мп, но сведения о чипе пока не подтверждены.

Все три модели, согласно опубликованным данным, получат металлическую рамку, стереодинамики и защиту от воды и пыли по стандартам IP68, IP69 и IP69K. У старшей версии также ожидаются накопитель UFS 4.1, порт USB 3.2 Gen 1 и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Honor пока не раскрыла полный перечень характеристик и цены всех устройств; сведения о комплектации основаны на утечке перед официальной презентацией.

Источник: gizmochina