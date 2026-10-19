Honor готовит три игровых смартфона с батареями до 12 070 мА·ч и экраном 185 Гц

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Смартфоны и телефоны

Три новых игровых смартфона Honor получат аккумуляторы ёмкостью более 10 000 мА·ч и дисплеи с частотой обновления 185 Гц. По данным инсайдера Experience More, модели Win 2, Win RT 2 и Win Turbo 2 будут различаться производительностью, системой охлаждения и возможностями камер. Презентация линейки в Китае запланирована на 21 октября.

Автор: Honor Источник: www.gizmochina.com

Самым оснащённым устройством станет Honor Win 2. Ему приписывают процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, два вентилятора охлаждения и аккумулятор на 10 100 мА·ч с проводной зарядкой мощностью 100 Вт и беспроводной на 50 Вт. Экран LTPS OLED диагональю 6,89 дюйма получит разрешение 2K и частоту 185 Гц. Инсайдер также утверждает, что смартфон набрал более 5,7 млн баллов в AnTuTu.

У Honor Win RT 2 и Win Turbo 2 заявлена ещё более ёмкая батарея — 12 070 мА·ч, а мощность проводной зарядки составит 90 Вт. Первый аппарат, по утечке, оснастят Snapdragon 8 Elite Gen 5, одним вентилятором и основной камерой на 200 Мп с оптической стабилизацией. Win Turbo 2 станет упрощённой версией без активного охлаждения: ему приписывают процессор Snapdragon 8s Gen 4 и камеру на 50 Мп, но сведения о чипе пока не подтверждены.

Все три модели, согласно опубликованным данным, получат металлическую рамку, стереодинамики и защиту от воды и пыли по стандартам IP68, IP69 и IP69K. У старшей версии также ожидаются накопитель UFS 4.1, порт USB 3.2 Gen 1 и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Honor пока не раскрыла полный перечень характеристик и цены всех устройств; сведения о комплектации основаны на утечке перед официальной презентацией.

Источник: gizmochina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 636 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
Блог Смартфоны и телефоны 830 11840 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Куда пропала «картинка в картинке» в телевизорах, хотя экраны стали больше

На некоторых старых телевизионных пультах была кнопка PIP. Нажимаешь её — и поверх основной передачи появляется маленькое окно с другим каналом. Можно смотреть фильм и одновременно...

Они правили морями задолго до динозавров, но их ближайший родственник — морской червь: от кого произошли первые панцирные животные?

Более пятисот миллионов лет назад, в начале кембрийского периода, на планете произошел резкий скачок биологического разнообразия. В океанах появились практически все современные типы многоклеточных...

Чувствуют ли кошки стресс хозяина: ученые выяснили, как питомцы реагируют на наши гормоны

Взаимодействие человека и домашних животных привлекает внимание биологов уже несколько десятилетий. Однако подавляющая часть накопленных научных данных касается собак. Исследования неоднократно...

Зачем на советских усилителях была кнопка „Тонкомпенсация“ и когда её стоило нажимать

Стоило вечером убавить громкость, и знакомая запись словно теряла часть звучания. Голос оставался хорошо различимым, а бас становился слабее, ударные — менее выразительными. Нажатие...

На статуях Терракотовой армии нашли 79 отпечатков пальцев: кто создавал глиняную армию императора

Весной 1974 года крестьяне, копавшие колодец недалеко от китайского города Сиань, наткнулись на твердые обожженные черепки и глиняные головы. Вскоре на это место прибыли археологи. Так начались...

Карболит: куда исчезла знаменитая чёрная пластмасса СССР, из которой делали практически всё

В СССР из карболита делали корпуса радиоприёмников, выключатели, электрические вилки, ручки кастрюль и множество других бытовых вещей. Эти вещи служили десятилетиями и до сих пор встречаются в...