Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

В Найроби у 28-летней пациентки после плановой операции развилась инфекция послеоперационной раны, возбудитель которой оказался невосприимчив ко всем четырем основным классам противогрибковых лекарств. Это первый документально подтвержденный случай панрезистентности Candidozyma auris (ранее Candida auris) в Африке и лишь второй в мировой практике — ранее подобный штамм был зарегистрирован в Нью-Йорке в 2022 году. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Лабораторные тесты показали, что выделенный изолят устойчив к азолам (включая флуконазол), эхинокандинам (каспофунгин и микафунгин), полиенам (амфотерицин B) и аналогам пиримидина (флуцитозин). Подобный спектр резистентности делает стандартную медикаментозную терапию неэффективной. Согласно данным кенийских ученых из Медицинского исследовательского института Кении (KEMRI) и Африканского подразделения Исследовательского института армии США имени Уолтера Рида, женщина получала антибиотики и противогрибковые препараты в течение восьми месяцев — с февраля по октябрь, однако инфекция сохранялась.

Полногеномное секвенирование выявило мутации, связанные с резистентностью: ERG11 Y132F и CDR1 E709D (азолы), FKS1 S639F (эхинокандины), а также стоп-мутацию в гене FUR1, влияющую на метаболизм флуцитозина. Генетический профиль кенийского штамма отличается от нью-йоркского изолята 2022 года, что позволяет предположить независимое возникновение панрезистентности, хотя исследователи не исключают и заносного происхождения.

C. auris включен Всемирной организацией здравоохранения в список патогенов критического приоритета. По оценкам, летальность при инвазивных инфекциях, вызванных этим грибком, составляет от 30% до 53%. Патоген способен длительно сохраняться на поверхностях и медицинском оборудовании, что способствует внутрибольничному распространению.

Авторы работы отмечают, что появление панрезистентного штамма в условиях ограниченного доступа к новым противогрибковым препаратам создает существенную угрозу для пациентов хирургических и реанимационных отделений. В качестве первоочередных мер предложены усиление эпиднадзора, быстрое лабораторное тестирование чувствительности и строгий контроль за использованием противогрибковых средств.

Источник: healthcoachafrica.com