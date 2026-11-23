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HMD показала новый камерофон: смартфон с четырьмя камерами, дюймовым сенсором и флагманским процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5. На задней панели устройства нанесена надпись Schneider-Kreuznach Optics. Премьера ожидается в декабре и приурочена к десятилетию бренда.

Два тизера (коротких ролика-анонса) компания опубликовала на своём форуме. В первом показан тыл смартфона: крупный круглый блок с четырьмя датчиками изображения. Один из объективов имеет прямоугольную форму, которая обычно встречается у перископных модулей. В них свет проходит через призму и движется внутри корпуса вбок, поэтому получается оптический зум без толстого выступа на корпусе.

Надпись Schneider-Kreuznach указывает на возможное сотрудничество с немецким производителем оптики. Подробности партнёрства HMD не раскрыла.

Во втором ролике назвали характеристики камер. Заявлен дюймовый сенсор OmniVision OV50X50 на 50 Мп. Обозначение «дюймовый» указывает на тип матрицы, а не на реальный размер: физическая диагональ такого сенсора около 16 мм. Чем крупнее матрица, тем больше света она улавливает. Кроме неё в блоке есть зум-камера с шестикратным приближением и сверхширокоугольная камера на 50 Мп с углом обзора 122°.

За скорость работы отвечает Snapdragon 8 Elite Gen 5 — топовая платформа Qualcomm для флагманских смартфонов. В тизере указана память 12+128 ГБ: 12 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной. Будут ли другие версии, неизвестно.

Точная дата презентации, цена и старт продаж пока не объявлены. Ранее HMD выпускала смартфоны под брендом Nokia, в том числе Nokia 9 PureView с пятью камерами. Новый камерофон выйдет уже без участия Nokia.

Источник: 4pda