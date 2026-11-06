Gemini сломал звонки в Android Auto: смартфоны Samsung и Google перестали слушаться водителей

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Владельцы смартфонов Samsung Galaxy S24, S25, S26 и Google Pixel 10 столкнулись с ошибкой Android Auto, которая нарушает работу голосовых звонков и отправки сообщений. Система распознаёт имя нужного контакта и даже показывает его на экране автомобиля, но не выполняет команду и снова спрашивает, кому позвонить.

Автор: Мерт Кахведжи Источник: unsplash.com

Сбой особенно неприятен тем, что лишает водителей возможности нормально пользоваться голосовым управлением. Даже если повторить имя контакта громче и отчётливее, ничего не меняется: Android Auto продолжает задавать один и тот же вопрос. Аналогичная проблема возникает при попытке отправить сообщение.

Жалобы на неисправность участились после обновления Android Auto в октябре 2026 года. Это совпало с постепенной заменой Google Assistant на ИИ-помощника Gemini, однако подтверждений, что именно переход на новый ассистент вызвал ошибку, пока нет. Среди затронутых устройств упоминаются Galaxy S24, S25 и S26, а также Pixel 10 и Pixel 10 Pro.

Google пока не выпустила отдельное исправление этой ошибки. В качестве временного решения PhoneArena предлагает вместо имени контакта произносить его десятизначный номер, возвращаться к прежнему Google Assistant и повторно подключать смартфон к автомобилю. Также можно очистить кеш телефона и проверить разрешения Android Auto на доступ к контактам и звонкам.

Источник: phonearena

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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