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Новые сведения о Galaxy S27 Ultra указывают на почти неизменную лицевую часть и заметно увеличенный блок камер. Инсайдер Ice Universe утверждает, что рамки вокруг дисплея будут иметь ширину 1,28 мм — всего на 0,04 мм меньше, чем у Galaxy S26 Ultra.

Толщина корпуса без учета фотомодуля, по данным источника, останется около 7,9 мм. Зато выступ камер вырастет с 4,5 до 4,69 мм. Вместе с ним общая толщина смартфона достигнет 12,53 мм.

Ранее в сети появлялись CAD-рендеры, подготовленные OnLeaks и Android Headlines. На них виден крупный прямоугольный фотоблок: два объектива заключены в отдельные кольца, рядом расположены третий сенсор, лазерный автофокус и вспышка.

Спереди Samsung, судя по утечкам, сохранит привычную схему: большой экран с центральным точечным вырезом под фронтальную камеру и минимальные рамки. Основные визуальные перемены, таким образом, коснутся только задней панели.

Samsung не подтверждала ни размеры, ни дизайн, ни характеристики будущей модели. Все приведенные цифры следует воспринимать как данные утечки, которые могут измениться до официального анонса.

Источник: Android Headlines