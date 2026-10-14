Фронтальная камера 16 Мп может появиться только в Galaxy S27 Pro и Ultra

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Базовые Galaxy S27 и Galaxy S27 Plus, вероятно, не получат новую фронтальную камеру с разрешением 16 Мп. По данным источника GalaxyClub, на которые ссылается Android Headlines, эти модели сохранят селфи-модуль на 12 Мп.

Обновленная фронтальная камера ожидается только в Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra. Оба старших смартфона могут получить 16-мегапиксельный сенсор с автофокусом вместо фронтальной камеры на 12 Мп, используемой в линейке Galaxy S26.

Автор: Samsung Источник: www.samsung.com

Разрешение 12 Мп Samsung применяет во фронтальных камерах флагманских Galaxy S начиная с Galaxy S23 Ultra. При этом неизвестно, изменятся ли другие параметры селфи-камеры базовых S27 и S27 Plus, включая размер сенсора, апертуру и возможности автофокуса.

Ранее утечки указывали, что Galaxy S27 и S27 Plus могут получить основную камеру на 50 Мп с оптической стабилизацией и сверхширокоугольный модуль на 12 Мп. Для Galaxy S27 Ultra также прогнозируют основную камеру на 200 Мп, телеобъектив на 50 Мп с 5-кратным зумом и сверхширокоугольный сенсор на 50 Мп.

Samsung официально не подтверждала характеристики Galaxy S27, S27 Plus, S27 Pro и S27 Ultra. До анонса все сведения о камерах, процессорах и сроках выхода остаются слухами.

Источник: Android Headlines

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