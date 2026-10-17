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Американская Aventon представила горный электровелосипед Current LTD с карбоновой передней частью рамы, мотором мощностью до 850 Вт и подвеской RockShox топового уровня. Производитель выпустит всего 99 экземпляров по всему миру, каждый с индивидуальным номером. Модель стала ограниченной версией Current EXP с обновлёнными компонентами для сложных трасс и эндуро.

Электропривод Aventon Ultro X развивает до 750 Вт пиковой мощности и 110 Н·м крутящего момента. В режиме BOOST показатели повышаются до 850 Вт и 120 Н·м. Встроенная батарея ёмкостью 800 Вт·ч обеспечивает запас хода до 168 км по заявлению производителя. Дисплей с сенсорным управлением встроен в верхнюю трубу рамы.

Главное отличие Current LTD от Current EXP — оснащение. Электровелосипед получил вилку RockShox Lyrik Ultimate с ходом 150 мм и задний амортизатор Super Deluxe Ultimate. За переключение передач отвечает беспроводная трансмиссия SRAM X0 Eagle AXS на 12 скоростей, а за торможение — четырёхпоршневые гидравлические тормоза SRAM Maven Ultimate. Колёса Crankbrothers Synthesis Alloy комплектуются втулками Industry Nine.

При цене 7999 долларов Current LTD стоит на 2000 долларов дороже Current EXP. При этом рама сохраняет прежнюю конструкцию: передний треугольник выполнен из карбона, задний — из алюминиевого сплава 6061. Вес велосипеда в размере M без педалей составляет около 23,1 кг. Aventon позиционирует новинку как готовую к сложным маршрутам комплектацию без необходимости сразу менять основные компоненты.

Источник: bikerumor