Aventon выпустила электровелосипед Current LTD тиражом всего 99 экземпляров

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Авто и транспорт

Американская Aventon представила горный электровелосипед Current LTD с карбоновой передней частью рамы, мотором мощностью до 850 Вт и подвеской RockShox топового уровня. Производитель выпустит всего 99 экземпляров по всему миру, каждый с индивидуальным номером. Модель стала ограниченной версией Current EXP с обновлёнными компонентами для сложных трасс и эндуро.

Автор: Aventon Источник: bikerumor.com

Электропривод Aventon Ultro X развивает до 750 Вт пиковой мощности и 110 Н·м крутящего момента. В режиме BOOST показатели повышаются до 850 Вт и 120 Н·м. Встроенная батарея ёмкостью 800 Вт·ч обеспечивает запас хода до 168 км по заявлению производителя. Дисплей с сенсорным управлением встроен в верхнюю трубу рамы.

Главное отличие Current LTD от Current EXP — оснащение. Электровелосипед получил вилку RockShox Lyrik Ultimate с ходом 150 мм и задний амортизатор Super Deluxe Ultimate. За переключение передач отвечает беспроводная трансмиссия SRAM X0 Eagle AXS на 12 скоростей, а за торможение — четырёхпоршневые гидравлические тормоза SRAM Maven Ultimate. Колёса Crankbrothers Synthesis Alloy комплектуются втулками Industry Nine.

Автор: Aventon Источник: bikerumor.com

При цене 7999 долларов Current LTD стоит на 2000 долларов дороже Current EXP. При этом рама сохраняет прежнюю конструкцию: передний треугольник выполнен из карбона, задний — из алюминиевого сплава 6061. Вес велосипеда в размере M без педалей составляет около 23,1 кг. Aventon позиционирует новинку как готовую к сложным маршрутам комплектацию без необходимости сразу менять основные компоненты.

Источник: bikerumor

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Аккумуляторы из вторсырья превзошли новые заводские батареи: как модернизация катода и графита увеличила их ресурс в два раза

Литий-ионные аккумуляторы окружают нас повсюду: они питают смартфоны, ноутбуки, электроинструменты, системы хранения энергии и электромобили. У всех этих батарей есть общая проблема — со...

7300 лет назад супервулкан засыпал Японию пеплом. Почему одни племена вымерли, а другие пережили демографический скачок

Около 7300 лет назад в Восточно-Китайском море, всего в тридцати километрах к югу от японского острова Кюсю, проснулся подводный вулкан Кикай. Это извержение получило в науке двойное имя...

Лось способен нырять за кормом на несколько метров: зачем сухопутному гиганту подводная жизнь

Лось кажется животным, которому вода нужна разве что для питья и спасения от жары. Высокие ноги, тяжёлое тело, огромная голова — всё в нём будто рассчитано на болота и лесные просеки, но...

Ракетная Tesla полетела, а также развитие ситуации с датацентрами в РФ: главное за неделю

Самые интересные новости финансов и технологий в России и мире за неделю: ЦОДы Судного дня в России, Генпрокуратура отступилась от Freedom Holding, Нобелевка по экономике...

Обзор контроллера XPpen Pilot Pro: как им манипулировать?

Я думал что он поможет мне быстрее работать в Lightroom, но чуда не случилось. Инструмент удобный, но полностью заменить клавиатуру не получится. Да этого никто и не обещал. Хотя некоторые удобства...