В 1960 году учёные опубликовали математический прогноз, согласно которому 13 ноября 2026 года численность населения Земли должна приблизиться к бесконечности. Расчёт вызвал широкий резонанс, но его точность начала снижаться задолго до назначенной даты. Ключевую роль сыграло замедление роста населения и падение рождаемости.

Работу опубликовал журнал Science. Её авторами стали физик и специалист по кибернетике Хайнц фон Фёрстер и два его коллеги — Патриция Мора и Лоуренс Амио. Они изучили 24 оценки численности населения за предыдущие 2000 лет и построили модель, в которой темпы роста не оставались постоянными, а ускорялись. По их расчётам, продолжение этой тенденции привело бы к математической сингулярности в ноябре 2026 года.

На протяжении нескольких десятилетий модель удивительно хорошо описывала динамику населения. Однако примерно в 1993 году реальные показатели начали отставать от прогнозных. К настоящему времени мировой уровень рождаемости снизился до значения менее половины от уровня 1960 года. Изменение демографической динамики нарушило тенденцию, на которой строились расчёты.

Дата 13 ноября 2026 года ещё впереди, но исходный прогноз уже существенно расходится с наблюдаемой динамикой. Математическая сингулярность в этой работе означала не буквальное исчезновение человечества, а неограниченный рост населения при продолжении прежней тенденции. История модели показывает, как убедительные расчёты могут утратить точность, если меняются условия, на которых они основаны.

Источник: sciencedaily