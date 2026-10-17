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Астрономы выяснили, как возникла необычная структура, напоминающая светящийся розовый скрипичный ключ на фоне голубого газового облака. Её сформировал мощный выброс из области сверхмассивной чёрной дыры, а позднее столкновение двух скоплений галактик усилило радиоизлучение. Изображение объединило данные нескольких телескопов и позволило восстановить историю этого космического явления.

Необычный объект получил название «Скрипичный ключ» из-за характерной формы радиоизлучения. Его исследовали с помощью рентгеновской обсерватории Chandra NASA и немецкого телескопа eROSITA. Радиоданные предоставила европейская сеть радиотелескопов LOFAR, а инфракрасные наблюдения — британский телескоп UKIRT. На составном изображении горячий газ выглядит голубым, а радиоизлучение — розовым.

Учёные предполагают, что процесс развивался в два этапа. Сначала сверхмассивная чёрная дыра выбросила облака заряженных частиц и магнитные поля, которые распространились от центра скопления со скоростью, близкой к скорости света. Радиоизлучение постепенно ослабло, поскольку частицы теряли энергию. Затем столкновение двух скоплений галактик сжало облако или вновь придало частицам энергию, сделав радиосигнал ярче. Ударные волны от столкновения также могли сыграть в этом роль.

Источник: space.com