Флагман с компромиссом: почему камера складного iPhone уступила обычному iPhone 18 Pro

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Разборка первого складного смартфона Apple выявила неожиданное различие в камерах: iPhone Duo получил основной сенсор заметно меньшего размера, чем флагманский iPhone 18 Pro. По данным китайского канала WekiHome, площадь светочувствительной матрицы оказалась примерно на 30% меньше, хотя разрешение обеих камер достигает 48 Мп.

В основной камере iPhone Duo установлен сенсор Sony IMX954 оптического формата 1/1,59 дюйма. У iPhone 18 Pro используется Sony IMX905 формата 1/1,3 дюйма. По размерам матрица складной модели сопоставима с сенсором обычного iPhone 17. Это означает, что Apple не стала переносить в свой первый складной смартфон основную камеру из актуальной линейки Pro.

При этом разница не ограничивается размерами сенсора. Основная камера iPhone Duo получила фиксированную диафрагму f/1,6 и оптическую стабилизацию со сдвигом матрицы. У iPhone 18 Pro предусмотрена переменная диафрагма, позволяющая менять количество поступающего света и глубину резкости. Меньшая матрица также потенциально ограничивает возможности съёмки при недостаточном освещении, хотя итоговое качество зависит и от обработки изображения.

Сведения о компонентах WekiHome получил при разборке устройства и опубликовал вместе со сравнением сенсоров нескольких поколений iPhone. Сама Apple размер матрицы в официальных характеристиках не раскрывает. При этом компания заявляет для Duo основную камеру на 48 Мп с поддержкой съёмки в разрешении 24 и 48 Мп. Разборка показывает, что за одинаковым количеством мегапикселей у двух флагманов скрывается разная аппаратная база.

Источник: phonearena