Выпуск Windows 12 может быть отложен — Microsoft готовит масштабное обновление для Windows 11

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Согласно недавнему отчету издания The Verge, всё чаще возникают сомнения в том, выйдет ли вообще Windows 12. В 2027 году ожидается выпуск крупного обновления для Windows 11 под названием «27H2». Оно должно затронуть или обновить ключевые компоненты операционной системы. Официально в Microsoft эти планы пока не подтвердили.

Автор: Microsoft Источник: news.microsoft.com

По информации The Verge, основное внимание компания уделит повышению качества работы системы. Как отмечает руководитель направления Windows Паван Давулури, обновленная ОС сможет удерживать в оперативной памяти на 2 ГБ больше активных данных, вместо того чтобы перемещать их в более медленное хранилище.

Это особенно актуально для устройств с небольшим объемом оперативной памяти (RAM). Если данные приходится выгружать из памяти, то при возвращении к программе или вкладке браузера их приходится загружать заново, что негативно сказывается на быстродействии системы.

Обновление также обещает ускорить работу 64-битных программ. Для этого Microsoft планирует внедрить поддержку расширения APX от Intel. APX удваивает количество регистров — крошечных ячеек памяти, расположенных непосредственно внутри процессора. Благодаря этому процессору реже приходится обращаться к оперативной памяти.

По данным моделирования Intel, это позволяет сократить количество операций загрузки примерно на 10%, а операций записи — более чем на 20%. Впрочем, преимущество получат только те программы, которые были скомпилированы с поддержкой APX.

Изменения коснутся и визуальной составляющей — это будет заметно даже тем пользователям, для которых производительность не является приоритетом. С начала января в Windows 11 должен появиться новый стандартный фон.

Сообщается, что нынешний дизайн «Bloom» будет заменен изображением цветного листа, погруженного в облака. Предварительный показ новинки ожидается в ноябре на конференции Microsoft Ignite.

Источник: The Verge

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор avia_news Рейтинг +1.10
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