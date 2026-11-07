Tesla прекратит выпуск Cybertruck на заводе в Техасе — акции автогиганта начали расти

Американский производитель электромобилей Tesla в середине следующего года прекратит выпуск Cybertruck на своем заводе в Техасе. Как сообщил в пятницу, 6 ноября, в социальной сети X глава компании, миллиардер Илон Маск, это решение принято для того, чтобы высвободить производственные мощности для сборки роботакси Cybercab.

Пока остается неясным, будет ли производство Cybertruck перенесено на другой завод или же модель полностью исключат из линейки. При этом предприятие в Остине считается единственным заводом Tesla, где возможно изготовление специфических компонентов для этой модели.

Средствам массовой информации получить комментарий от компании не удалось. На фоне этой новости акции автопроизводителя на предварительных торгах на Уолл-стрит выросли на 2%. Маск назвал прекращение производства «концом эпохи», добавив, что «парк автомобилей Cybertruck просуществует еще долго». По его словам, это «лучший автомобиль, который когда-либо создавала Tesla».

Однако футуристический и неоднозначно воспринятый дизайн пикапа не позволил ему составить конкуренцию признанным моделям от Ford и General Motors (GM), которые пользуются огромной популярностью, особенно в США.

Tesla не выделяет показатели продаж Cybertruck в отдельную категорию, включая их в группу «Другие модели». В третьем квартале продажи в этой категории упали примерно на треть по сравнению с предыдущим кварталом — до чуть менее 8300 единиц. Для сравнения: за тот же период компания Ford реализовала около 562 000 пикапов серии F. По данным отраслевого ресурса Kelley Blue Book, за весь 2025 год было реализовано около 20 000 автомобилей Cybertruck. Перед запуском модели в 2023 году Илон Маск ставил цель достичь объема продаж в 250 000 единиц в год.

Энди Палмер, бывший глава производителя спорткаров Aston Martin, отметил, что остановка производства выглядит логичным шагом на фоне слабых показателей продаж. Впрочем, на финансовые результаты Tesla это окажет лишь минимальное влияние. Отраслевой аналитик Фелипе Муньос указал на то, что электрические версии пикапов от конкурирующих брендов также не пользуются особой популярностью среди американских потребителей.

В Европе Cybertruck так и не был допущен к эксплуатации из-за острых углов и кромок в конструкции кузова — автомобиль не соответствует требованиям по защите пешеходов. Кроме того, Tesla неоднократно сталкивалась с проблемами качества этой модели. Трудности начались еще во время первой презентации в 2019 году: тогда Илон Маск ударил по стеклам кувалдой, чтобы продемонстрировать их прочность, однако в двух из них появились огромные трещины.

Cybercab, который в будущем планируется собирать на тех же производственных мощностях, что и Cybertruck, считается ключевым элементом стратегии Маска по превращению Tesla в производителя роботов и автономных транспортных средств. У этого автомобиля нет ни руля, ни педалей, ни зеркал заднего вида. Двери типа «крыло бабочки» открываются вверх и в сторону — подобное решение встречается у некоторых суперкаров.

По словам Маска, в долгосрочной перспективе Cybercab должен стать массовой моделью Tesla и использоваться по всему миру в качестве роботакси. В Остине (штат Техас) автомобиль уже проходит опытную коммерческую эксплуатацию. Тем не менее, Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) начало расследование в отношении Tesla: ведомство проверяет, соответствуют ли эти транспортные средства установленным законом требованиям.

Список провальных проектов в автомобильной индустрии весьма обширен и включает такие бренды, как Ford Edsel 1950-х годов или GM Pontiac Aztek, появившийся в 2000 году. Печально известен и DeLorean DMC-12: прославившись благодаря культовому фильму «Назад в будущее», в 1980-х годах он привел своего производителя к банкротству.

У DeLorean есть определенные сходства с Tesla Cybertruck, который теперь также причисляют к числу провалов. В аналитическом материале Forbes электрический пикап от Tesla был назван «крупнейшим провалом за последние десятилетия».

Илон Маск неоднократно упоминал о базовой версии стоимостью 39 900 долларов. Однако самый доступный Cybertruck обходится покупателям примерно в 80 000 долларов, а топовая модель — и вовсе в 103 490 долларов. Таким образом, этот пикап встал в один ряд с дорогостоящими моделями Tesla — Model S и Model X.

Завод в Остине (штат Техас) был спроектирован с расчетом на выпуск 250 000 экземпляров Cybertruck в год. Однако за первый полный год после начала продаж было реализовано менее 40 000 автомобилей. Как отмечается в отчете Forbes, нет никаких признаков того, что спрос в будущем вырастет.

Источник: x.com/elonmusk