Завершены важные испытания новой высокоскоростной турбины низкого давления для авиадвигателей

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Авто и транспорт

Компания GE Aerospace недавно достигла важного этапа в разработке проекта Open Fan: завершился первый цикл испытаний высокоскоростной турбины низкого давления, созданной американским производителем двигателей. Тестирование проводилось на специально сконструированном испытательном стенде. Испытания прошли в лаборатории компании Polonia Aero — дочернего предприятия GE, расположенного в городе Зелёнка (к востоку от Варшавы).

Автор: GE Aerospace Источник: www.geaerospace.com

«Архитектура двигателей Open Fan — это наше видение будущего авиации, и наши команды в Польше и по всей Европе играют ключевую роль в дальнейшем развитии этой технологии», — отметил Марчин Василевски, руководитель центра разработок GE Aerospace в Польше.

Высокоскоростная турбина низкого давления разрабатывается специально для проекта Open Fan. В сочетании с редуктором она обеспечивает более высокую эффективность. В большинстве современных турбовентиляторных двигателей вентилятор и турбина низкого давления установлены на одном валу. Это ограничивает частоту вращения турбины низкого давления и снижает ее КПД, поскольку кончики лопастей вентилятора не должны вращаться со сверхзвуковой скоростью — в противном случае возникают аэродинамические потери, а уровень шума значительно возрастает.

На сегодняшний день высокоскоростная турбина низкого давления применяется только в двигателях семейства PW1000 (с редукторным приводом вентилятора) производства компании Pratt & Whitney. Этот узел был разработан немецким производителем авиадвигателей MTU Aero Engines. Благодаря разделению частоты вращения вентилятора и турбины низкого давления с помощью редуктора, турбина низкого давления может вращаться в три раза быстрее, чем вентилятор. Более высокие окружные скорости турбины низкого давления позволяют снизить аэродинамическую нагрузку. В результате одна ступень турбины способна выполнять больший объем работы при одновременном повышении КПД. Это дает возможность сократить количество ступеней турбины, что, в свою очередь, уменьшает ее массу.

По заявлению компании GE Aerospace, ее высокооборотная турбина низкого давления с 2025 года прошла более 1000 часов испытаний. В ходе этих испытаний инженеры подтвердили правильность аэродинамической компоновки и аэротермические характеристики узла. Данные, полученные в процессе тестирования, будут использованы для дальнейшей доработки концепции Open Fan («открытый вентилятор») с целью перехода к летным испытаниям в конце текущего десятилетия.

Компания CFM International — совместное предприятие GE Aerospace и Safran — в 2021 году анонсировала программу RISE, в рамках которой ведется разработка технологий для перспективных авиадвигателей, предназначенных для узкофюзеляжных самолетов. Консорциум сосредоточил внимание на архитектуре с «открытым вентилятором» (Open Fan). С помощью технологии Open Fan компания CFM International планирует снизить расход топлива более чем на 20% по сравнению с современными двигателями серии LEAP (устанавливаемыми на самолеты A320neo и Boeing 737 MAX).

Источник: GE Aerospace

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 105 0
Автор avia_news Рейтинг +1.10
Блог Авто и транспорт 375 13047 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Почему «Чёрную пятницу» назвали чёрной и при чём здесь полиция

В конце ноября магазины вывешивают объявления о «Чёрной пятнице» и обещают большие скидки. На распродажах предлагают телевизоры, одежду, мебель и почти всё остальное. Название у этого дня довольно...

Почему морозилку холодильника десятилетиями ставили сверху, а теперь опускают вниз

Многие помнят двухкамерный холодильник, у которого маленькая морозилка с шубой инея пряталась наверху за отдельной дверцей. У современных моделей морозильная камера снизу и состоит из выдвижных...

Зачем на монетах делают насечки? Как ребристый край защищал деньги от воров

Достаньте прямо сейчас из кармана или кошелька любую металлическую монету. Проведите ногтем по ее ребру. Чувствуете эти мелкие, ритмичные бороздки? Этот шершавый ободок в среде коллекционеров и...

Банкомат без банковской карты: как машина Barclays выдавала наличные в 1967 году

27 июня 1967 года перед отделением Barclays в лондонском Энфилде собралась толпа. В стене банка появилось устройство, похожее скорее на сейф с клавиатурой, чем на современный банкомат....

Почему будущим пассажирским самолетам могут понадобиться складывающиеся крылья

В авиации постоянно идет поиск более эффективных решений и способов улучшения аэродинамики. Ключевую роль в этом вопросе играют крылья. Увеличение их длины позволяет повысить эффективность...