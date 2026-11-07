Завершены важные испытания новой высокоскоростной турбины низкого давления для авиадвигателей

Компания GE Aerospace недавно достигла важного этапа в разработке проекта Open Fan: завершился первый цикл испытаний высокоскоростной турбины низкого давления, созданной американским производителем двигателей. Тестирование проводилось на специально сконструированном испытательном стенде. Испытания прошли в лаборатории компании Polonia Aero — дочернего предприятия GE, расположенного в городе Зелёнка (к востоку от Варшавы).

«Архитектура двигателей Open Fan — это наше видение будущего авиации, и наши команды в Польше и по всей Европе играют ключевую роль в дальнейшем развитии этой технологии», — отметил Марчин Василевски, руководитель центра разработок GE Aerospace в Польше.

Высокоскоростная турбина низкого давления разрабатывается специально для проекта Open Fan. В сочетании с редуктором она обеспечивает более высокую эффективность. В большинстве современных турбовентиляторных двигателей вентилятор и турбина низкого давления установлены на одном валу. Это ограничивает частоту вращения турбины низкого давления и снижает ее КПД, поскольку кончики лопастей вентилятора не должны вращаться со сверхзвуковой скоростью — в противном случае возникают аэродинамические потери, а уровень шума значительно возрастает.

На сегодняшний день высокоскоростная турбина низкого давления применяется только в двигателях семейства PW1000 (с редукторным приводом вентилятора) производства компании Pratt & Whitney. Этот узел был разработан немецким производителем авиадвигателей MTU Aero Engines. Благодаря разделению частоты вращения вентилятора и турбины низкого давления с помощью редуктора, турбина низкого давления может вращаться в три раза быстрее, чем вентилятор. Более высокие окружные скорости турбины низкого давления позволяют снизить аэродинамическую нагрузку. В результате одна ступень турбины способна выполнять больший объем работы при одновременном повышении КПД. Это дает возможность сократить количество ступеней турбины, что, в свою очередь, уменьшает ее массу.

По заявлению компании GE Aerospace, ее высокооборотная турбина низкого давления с 2025 года прошла более 1000 часов испытаний. В ходе этих испытаний инженеры подтвердили правильность аэродинамической компоновки и аэротермические характеристики узла. Данные, полученные в процессе тестирования, будут использованы для дальнейшей доработки концепции Open Fan («открытый вентилятор») с целью перехода к летным испытаниям в конце текущего десятилетия.

Компания CFM International — совместное предприятие GE Aerospace и Safran — в 2021 году анонсировала программу RISE, в рамках которой ведется разработка технологий для перспективных авиадвигателей, предназначенных для узкофюзеляжных самолетов. Консорциум сосредоточил внимание на архитектуре с «открытым вентилятором» (Open Fan). С помощью технологии Open Fan компания CFM International планирует снизить расход топлива более чем на 20% по сравнению с современными двигателями серии LEAP (устанавливаемыми на самолеты A320neo и Boeing 737 MAX).

Источник: GE Aerospace